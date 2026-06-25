Andrea Franco Salgado gana el II Premio de Comisariado José Luis Soler

Rodeo Drive [32/41], 1984 - ANTHONY HERNÁNDEZ

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisaria novel Andrea Franco Salgado ha resultado ganadora de la segunda edición del Premio de Comisariado José Luis Soler, en el marco de la 29ª edición del festival internacional de fotografía y artes visuales PHotoESPAÑA.

Tras el "éxito de la primera convocatoria", PHotoESPAÑA y la Colección José Luis Soler reafirman su compromiso con el apoyo a las nuevas generaciones de comisarios y comisarias, una profesión esencial para la investigación, interpretación y difusión del patrimonio artístico contemporáneo.

El premio constituye, además, un homenaje permanente a la figura de José Luis Soler, empresario, coleccionista y mecenas cuya visión hizo posible una de las colecciones fotográficas más relevantes de Europa, y cuyo legado continúa impulsando nuevas formas de mirar, investigar y compartir la cultura, recuerda la organización en un comunicado.

El jurado, integrado por referentes de la cultura como Vicente Todolí, Blanca de la Torre, Bleda y Rosa, Alberto Fesser, Susana Lloret Segura y María Santoyo, ha destacado el acierto de la propuesta tanto en la elección de su temática como en el sólido desarrollo de su discurso curatorial, así como la excelente selección de artistas y obras procedentes de los fondos de la Colección José Luis Soler.

El proyecto de Andrea Franco Salgado, que podrá disfrutarse desde septiembre de 2026 hasta enero de 2027 en la Sala José Luis Soler, ubicada en Bombas Gens (Valencia), como parte de la Sección Oficial de PHotoESPAÑA 2026, plantea una lectura singular y poco habitual de la colección, expandiendo el campo de la fotografía hacia el territorio cinematográfico y proponiendo una construcción expositiva concebida como un dispositivo fílmico.

A través de secuencias visuales, tensiones narrativas, elipsis y puntos de fuga, la exposición despliega un relato abierto que interpela constantemente al visitante y le invita a asumir un papel activo en la construcción de significado. En este sentido, la propuesta sitúa la fotografía más allá de una función ilustrativa o documental, convirtiéndola en un espacio de evocación e interpretación.

MEMORIA, IMAGINACIÓN Y EXPERIENCIA

La ambigüedad de los estímulos visuales genera una experiencia en la que cada espectador completa los relatos desde su propia memoria, imaginación y experiencia, activando nuevas posibilidades de lectura.

El jurado ha reconocido además el carácter divulgativo e inclusivo del proyecto, concebido para conectar con públicos intergeneracionales y diversos, así como la pertinencia del programa de actividades asociado, que amplía y enriquece los contenidos de la exposición.

Con cerca de cuarenta de exposiciones en su Sección Oficial, el festival internacional de fotografía celebra su 29ª edición entre el 13 de mayo y el 13 de septiembre bajo el lema Volver a imaginar, y se expandirá en cerca de 100 exposiciones y sedes con un 65% de artistas mujeres en uno de los encuentros de fotografía más relevantes de la escena internacional.