Andrea Savall 'teje' en el González Martí la memoria y saberes de las mujeres compartidos en torno a la costura

El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí' de València ha inaugurado la exposición 'Que no es muiga' de Andrea Savall. - MUSEO GONZÁLEZ MARTÍ

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí' de València ha inaugurado la exposición 'Que no es muiga' de Andrea Savall, una propuesta que "recupera la memoria de las redes de mujeres que, durante generaciones, compartieron saberes y experiencias en torno a la costura y otras labores textiles".

A partir de historias recogidas en los municipios valencianos de Oliva y Alcoi, Andrea Savall recorre espacios domésticos y comunitarios en los que coser era también una forma de encuentro: lugares donde circulaban remedios populares, creencias, noticias e ideas y donde el conocimiento se transmitía de unas mujeres a otras a través de la palabra y la práctica.

La exposición --que forma parte de València Design Fest 2026-- aborda la progresiva desaparición de estos espacios y el papel de las asociaciones de bolilleras y artesanas en su continuidad, al tiempo que plantea una reflexión sobre aquellos saberes que no pueden conservarse únicamente mediante imágenes o documentos, sino que necesitan seguir practicándose y compartiéndose.

La muestra se incluye en la cuarta edición de Tiempo+Materia, comisariada por Estudio Savage bajo el título 'Otras formas de permanecer'. Esta propuesta busca reflexionar sobre las redes femeninas de transmisión de saberes y sobre aquellas formas de conocimiento que, durante generaciones, han permanecido al margen de los relatos oficiales. Una mirada que conecta directamente con el trabajo de Andrea Savall.

A su vez, Tiempo+Materia se integra en la programación de València Design Fest 2026, el festival organizado por la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana que, durante los meses de septiembre y octubre, reúne en la ciudad a profesionales, empresas, instituciones y agentes culturales nacionales e internacionales en torno al diseño y la creatividad.