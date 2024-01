Andy & Lucas, Goran Bregovic, Stay Homas y Los Chichos, primeros confirmados para Nits de Vivers 2024

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del ciclo de conciertos Nits de Vivers se celebrará entre el miércoles 24 de julio y el domingo 4 de agosto de 2024 en los Jardines de Viveros de València, con Andy & Lucas, Goran Bregovic, Stay Homas y Los Chichos como primeros artistas confirmados.

La venta de entradas se activará próximamente y se anunciará el resto de nombres que completarán el cartel de la cuarta edición del ciclo, anuncia la organización en un comunicado.

En concreto, el 25 de julio actuará Andy & Lucas dentro de su gira de despedida 'Nuestros últimos acordes', un concierto con el que el dúo gaditano dirá adiós al público valenciano después de 20 años de trayectoria.

La programación seguirá con dos noches en las que disfrutar de la música balcánica y la fusión dentro del festival Karavan Palace. El 26 de julio lo protagonizará el serbio Goran Bregovic, autor de las bandas sonoras de varias películas de fama mundial que llegará a València para presentar 'The belly button of the world', un álbum con obras escritas para tres violines solistas, una orquesta sinfónica, un sexteto de voces masculinas.

Goran Bregovic se hará acompañar de su Banda de Bodas y Funerales y, además, se sumarán a este concierto la banda francesa Babylon Circus y los valencianos Huracán Romántica. Y el 27 de julio será el turno de STAY HOMAS, quienes traerán en directo las canciones de su último álbum "Homas"; CHE SUDAKA y la formación local MALUKS, entre otros artistas por confirmar.

El 28 de julio pasará por Viveros la gira de despedida de uno de los nombres más icónicos del panorama estatal: Los Chichos. Con más de 30 millones de discos vendidos, la banda ha dejado una huella imborrable en la historia musical española desde que publicara su primer sencillo en 1973. Posee el récord de ser el grupo musical con más productos registrados, 280 artículos entre discos, cassetes, singles y LP.

Desde la primera edición en 2021, Nits de Vivers se ha erigido como una propuesta cultural durante verano para el disfrute de vecinos y turistas. Las actuaciones tienen lugar en un espacio emblemático y pulmón verde de la capital del Turia como los Jardines de Viveros. Además, los asistentes encontrarán en el recinto de conciertos una variada oferta gastronómica y otros servicios.

REAUDARÁ FONDOS PARA UN PROYECTO DE AGRICULTURA SOCIAL

Nits de Vivers es un proyecto que se desarrolla dentro de la marca turística Mediterranew Musix de Turisme Comunitat Valenciana. Mantiene su voluntad solidaria desde la primera edición a través de la colaboración con la asociación Àmbit Dignitat i Justícia Social.

Esta entidad desarrolla actividades para la recuperación y promoción de la autonomía de personas reclusas o exreclusas que, en ocasiones, presentan problemas de salud mental. El ciclo apoyará a 'Rebrot', proyecto que apuesta por la agricultura social para la reinserción de personas en situación de vulnerabilidad.