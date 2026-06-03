ANPE reclama "urgentemente" que la negociación sobre mejoras educativas se desbloquee

Imagen de archivo de delegadas de ANPE - ANPE

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE señala que es "responsabilidad" de la Conselleria de Educación y de las fuerzas sindicales que no han participado en las últimas mesas de trabajo en el contexto de la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana --STEPV, CCOO y UGT-- "el desbloqueo de la negociación para que las medidas de mejora del sistema educativo puedan llevarse a cabo".

En un comunicado, ANPE reclama "urgentemente que la negociación colectiva se desbloquee" y recuerda que, por su parte, ha presentado

las últimas propuestas de mejora de los siete bloques restantes "a la espera de una negociación con todos los sindicatos para que se puedan aplicar".

Hoy han culminado las mesas de los siete bloques que quedan abiertos de las exigencias del colectivo docente --el punto de la subida salarial fue suscrito únicamente por ANPE y CSIF-- "continuando sin la participación de tres de los sindicatos de la Mesa Sectorial".

En cada una de estas reuniones, ANPE "ha recogido las numerosas aportaciones que nos han llegado del profesorado y las ha presentado a Conselleria", sostiene.

"Llegado este momento, --incide-- es responsabilidad de la Conselleria y del resto de los sindicatos que no han acudido a las Mesas, el desbloqueo de la negociación para que las medidas de mejora del sistema educativo presentadas por ANPE puedan llevarse a cabo".