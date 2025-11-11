Un Anselm Kiefer paisajista y colosal protagonizará la primera exposición temporal del CAHH

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista alemán Anselm Kiefer (Donaueschingen, Alemania, 1945) será el protagonista de la primera exposición temporal del Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH), que con esta nueva actividad apuesta por "consolidar" su creciente público internacional y, también, por brindar a los aficionados valencianos la oportunidad de "redescubrir" este espacio.

Así se ha anunciado este martes, justo cuando se cumplen dos años de la apertura del CAHH, una etapa en la que se han alcanzado 400.000 visitantes acumulados y se ha vencido al llamado "efecto descorche" que se produce cuando un museo deja de ser novedad. Para ello, desde el centro se han puesto en marcha numerosas propuestas, como conciertos, visitas especiales y actividades familiares y ahora suma esta muestra temporal sin olvidar que la colección es "el corazón" del centro, subrayan la directora del CAHH y el asesor artístico, Alejandra Silvestre y Javier Molins, respectivamente.

La exhibición de Anselm Kiefer, la primera que se vea en València del creador, se inaugurará el próximo 28 abril de 2026 y ocupará hasta el mes de octubre seis galerías del centro, que desmontará las obras de estas salas para dar cabida a la obra de uno de los artistas más destacados de nuestro tiempo.

La selección, en la que se lleva trabajando un lustro, se realiza "en estrecha colaboración" con el artista --que prevé acudir a la ciudad del Turia--, con la "implicación personal" de Hortensia Herrero y un diseño ad hoc para el espacio valenciano, que ha llamado especialmente la atención del creador por su carácter histórico y los vestigios hallados.

La relación entre Hortensia Herrero y Kiefer empezó hace casi diez años cuando la coleccionista adquirió el cuadro 'Las flores del mal', que formó parte de la Summer Exhibition de la Royal Academy of Arts de 2016. Esta obra que puede contemplarse en la sala principal del centro de arte junto a otros dos trabajos más del autor expuestos de forma permanente.

La mecenas valenciana se desplazó tanto al estudio de Kiefer en Barjac como al de París para conocer más de cerca su trabajo y participar en la selección de las obras que vendrán a València. "Anselm Kiefer es uno de los pilares de la colección de Hortensia Herrero, cuyas obras están expuestas en la sala noble del palacio, y pensamos que era una gran forma de arrancar con las exposiciones temporales del CAHH", declara Javier Molins, también comisario de la presentación.

Preguntado por si habrá en un futuro más exposiciones temporales, Molins ha utilizado un símil deportivo para recalcar que Hortensia Herrero prefiere "ir partido a partido", aunque es cierto que hay conversaciones con otros autores y es una posibilidad. Lo que está claro, ha apostillado Alejandra Silvestre, es que los fondos van a experimentar una renovación, puesto que la impulsora del proyecto cultural, Hortensia Herrero, --única española incluida en la lista Top 200 Collectors de la revista ARTnews-- es una coleccionista activa que continúa adquiriendo piezas.

El recorrido que planteará el CAHH sobre Kiefer ahondará en la temática de las obras presentes en la colección, centradas en el paisaje. En esa línea, se incluirán obras que inciden en el paisaje que, junto con la historia, la mitología y la literatura constituyen el núcleo central y la principal fuente de inspiración de este artista.

"Yo pienso en imágenes. Los poemas me ayudan. Son como boyas en el mar. Nado hacia ellas, de una a la otra; entre ellas, sin ellas, me perdería", en palabras del propio artista.

'DANAË', MÁS DE 13 METROS DE ANCHO

La muestra incluirá una de las obras más grandes realizadas hasta la fecha por Anselm Kiefer, 'Danaë', de más de 13 metros de ancho. En esta pieza, Kiefer reproduce el interior del aeropuerto de Tempelhof en Berlín y, al mismo tiempo, hace referencia al mito de Dánae en forma de una lluvia dorada que cae sobre el cuadro. Esta obra tan solo se ha visto en una exposición en Nueva York en 2022 y podrá admirarse ahora por primera vez en Europa. También se quiere contar con el documental que Wim Wenders realizó en 2023 sobre la figura del pintor y escultor.

Anselm Kiefer se trasladó en 1992 a Francia, donde vive y trabaja entre París y Barjac, cerca de Aviñón. Estudió Derecho, Literatura y Lingüística antes de ingresar en la Academia de Bellas Artes de Karlsruhe, y más tarde en la de Düsseldorf, donde fue alumno de Joseph Beuys.

En 1980 fue seleccionado para representar al Pabellón de Alemania Occidental en la 39ª Bienal de Venecia, y desde entonces sus obras se han mostrado en destacadas exposiciones individuales internacionales, en museos tan prestigiosos como el Art Institute of Chicago (1987); la Nationalgalerie de Berlín (1991); el Metropolitan Museum of Art de Nueva York (1998); la Fondation Beyeler de Basilea (2001); el Museo Guggenheim de Bilbao (2007); la Royal Academy of Arts de Londres (2014); el Centre Pompidou de París (2015); la Bibliothèque Nationale de France (2015); la Albertina de Viena (2016); el Museo Estatal del Hermitage de San Petersburgo (2017); el Museo Rodin de París (2017); o el Met Breuer de Nueva York (2018); entre muchos otros. Kiefer recibió el Premio Praemium Imperiale otorgado por Japón en 1999, y en 2008 fue galardonado con el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán.

En 2007 se convirtió en el primer artista desde Georges Braque en recibir un encargo para una instalación permanente en el Museo del Louvre de París, y en 2018 su escultura site-specific Uraeus se exhibió frente al Rockefeller Center de Nueva York. En 2020, el presidente francés Emmanuel Macron encargó a Anselm Kiefer la realización de una instalación permanente para el Panteón de París.

BALANCE

Durante los dos años de trayectoria del CAHH, 400.000 personas --200.000 por año-- han pasado por sus instalaciones. La franja de edad que más ha visitado el CAHH ha sido la comprendida entre los 26 y los 65 años (60%), seguida de los mayores de 65 años (25%). Los adolescentes y jóvenes entre 13 y 25 años han supuesto el 8% y los menores de 12 años, el 7%.

Por procedencia, el público ha sido mayoritariamente local (70%), aunque con el paso los meses, tanto en nacional (9%) como, sobre todo, el internacional (21%) ha ido ganando terreno. Alemania, Italia y Francia son, por este orden, los países que más visitantes han aportado en estos dos años.

Para conmemorar este segundo aniversario, el CAHH ha preparado una serie de actividades y eventos que se desarrollarán durante la semana hasta el domingo e incluye desde una conversación entre Jaume Plensa y Javier Molins, actividades familiares, visitas nocturnas e incluso un concierto del grupo a capella NoVI.