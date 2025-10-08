Ansiedad, insomnio y sensación de inseguridad, posibles síntomas de la 'reacción de aniversario' en víctimas de la dana

Archivo - Una mujer camina junto a una zona cubierta de barro, a 28 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia (Comunidad Valenciana). ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Psicólogos valencianos piden visibilizar las secuelas que las personas damnificadas sufren aún en el ámbito laboral

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana (COPCV) advierte de los efectos psicológicos que pueden producirse en víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 con motivo del primer año desde la tragedia. Es lo que se conoce como 'reacción de aniversario' y puede manifestarse en síntomas como ansiedad, insomnio, pensamientos intrusivos o sensación de inseguridad.

La organización colegial destaca, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora el 10 de octubre, que en contextos de catástrofe natural, "los efectos psicológicos no se detienen con la reconstrucción material, persisten en la vida diaria, en los entornos de trabajo, y especialmente al acercarse el aniversario del suceso".

Es lo que en Psicología se llama 'reacciones de aniversario', una reactivación emocional vinculada a los recuerdos del evento traumático, que puede manifestarse en forma de ansiedad, insomnio, pensamientos intrusivos o una sensación difusa de inseguridad.

En algunos casos, pueden aparecer síntomas relacionados con el estrés postraumático: hipervigilancia, evitación de lugares afectados o reexperimentación del desastre.

La reaparición de miedos --por ejemplo, ante nuevas lluvias intensas o la posibilidad de otra inundación-- es también un signo de que el impacto sigue presente en la comunidad. Esta vivencia no necesariamente implica un trastorno clínico, pero sí señala la necesidad de apoyo social, comunicación abierta y, en algunos casos, intervención psicológica especializada, exponen los especialistas.

En el Día Mundial de la Salud Mental, los psicólogos apuestan por poner el foco en el papel del ámbito laboral en la recuperación psicológica y emocional de la ciudadanía, pero para ello, las empresas y organizaciones deben ser conscientes de este fenómeno y no interpretarlo como una debilidad individual, sino como un proceso psicológico esperable tras la exposición a un desastre colectivo, afirma Pilar del Pueblo, vocal del COPCV y psicóloga del Trabajo.

"Reconocer que el aniversario puede remover emociones permite diseñar acciones preventivas: espacios de escucha, actividades de cohesión grupal y mensajes de seguridad que refuercen la resiliencia de las plantillas y reduzcan la percepción de desamparo".

En algunos casos, la dana ha supuesto el cese definitivo de actividades empresariales, dejando a muchas personas en situación de desempleo. "Esta pérdida no se vive solo en términos económicos o como una consecuencia laboral, sino como una ruptura profunda en la identidad profesional y seguridad personal", explica Del Pueblo.

"Psicológicamente, las personas que han perdido su trabajo pueden presentar sentimientos de incertidumbre prolongada, desesperanza, o desánimo, entre otros. Asimismo, existe un riesgo elevado de aislamiento social, al perder no solo el trabajo sino también la red de apoyo que ofrecía la organización". Todo ello, sin olvidar que quienes hayan logrado retomar la actividad parcial o totalmente, la situación emocional sigue siendo compleja.

"NO BASTA CON MEDIDAS ECONÓMICAS"

Desde el COPCV se insiste en que "no basta con medidas económicas" y se requieren programas psicosociales, orientación laboral y espacios de expresión emocional y programas comunitarios que devuelvan a estas personas un sentido de pertenencia y autoestima, con el objetivo de reducir la sensación de abandono y recuperar progresivamente la autoestima profesional y personal.

En esta línea, el COPCV continúa desarrollando el Proyecto Dana Empresas, a través del cual se ofrecen talleres gratuitos presenciales para mejorar el bienestar emocional en entornos laborales afectados.

Según la experiencia de Del Pueblo y de las psicólogas del trabajo que realizan estos talleres, "en términos de salud laboral, la situación actual se caracteriza por la coexistencia de resiliencia y vulnerabilidad".

Las distintas posiciones jerárquicas dentro de una organización viven el proceso de forma diversa: la alta dirección enfrenta la presión de sostener la empresa, mientras las personas trabajadoras pueden sentir desmotivación o agotamiento. En este escenario, se hace imprescindible promover un entorno laboral basado en la comunicación, el reconocimiento de los esfuerzos y la flexibilidad.

Uno de los pilares fundamentales en la recuperación emocional dentro de las organizaciones es el liderazgo. Se tiende a esperar que líderes y responsables no muestren emociones pero la realidad es que también se ven afectados. Mostrar vulnerabilidad de forma contenida no debilita su rol, sino que fortalece la confianza del equipo (cuidar del equipo sin descuidarse a sí mismo).