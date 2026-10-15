Anticorrupción denuncia al subdelegado en Valencia por presuntas irregularidades en su ascenso como funcionario

El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, en imagen de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado en el juzgado al subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, por presuntas irregularidades en su promoción interna desde el subgrupo C1, como administrativo, al A1, máxima categoría funcionarial, en el Ayuntamiento de Canet de Berenguer (Valencia).

Según han confirmado a Europa Press fuentes del ministerio público, Anticorrupción ha adoptado esta decisión tras ver indicios de delito en la actuación de Rodríguez Jurado.

Fue un particular el que este año interpuso una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia contra Rodríguez Jurado por la promoción interna como funcionario en el Ayuntamiento de Canet.

Tras recibirla, la Fiscalía la ha estudiado y, finalmente, al ver indicios de delito, la ha remitido al juzgado correspondiente, han indicado las mismas fuentes.

Rodríguez Jurado ascendió desde el subgrupo C1, como administrativo, al A1, máxima categoría funcionarial en la Administración, en el Ayuntamiento de Canet. Posteriormente fue nombrado subdelegado del Gobierno en Valencia.