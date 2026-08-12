Aplausos de espectadores del eclipse en la Malva-rosa y l'Albufera: "¡Qué bonito!", "es brutal"

Eclipse total de sol sobre el lago de l'Albufera de València- JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

"¡Míralo, está ahí!", "¡qué bonito!", "¡es brutal!" son algunas de las expresiones que espectadores del eclipse total de sol han lanzado al cielo que se ha quedado oscuro hacia las 20.30 horas de la tarde de este miércoles en el punto de observación oficial de la Malva-rosa de València, donde, al igual que en l'Albufera, los aplausos han acompañado la finalización del fenómeno astronómico.

En una parte de la playa, un joven ha hecho sonar, con un altavoz, el tema 'Total Eclipse of the heart', de la recientemente fallecida Bonnie Tyler, que algunos han secundado cantando. Estas son algunas de las imágenes que ha dejado una tarde y un momento "histórico" que "hay que vivirlo", como ha valorado la alcaldesa de València, María José Catalá. Según las primeras estimaciones de Policía Local, han seguido el eclipse unas 50.000 personas en el punto de observación de la playa y 900 desde el embarcadero del Palmar.

La playa de la Malva-rosa ha ido sumando asistentes a lo largo de la tarde. Una hora antes se llenaba mientras que el público que llevaba todo el día o había sido más previsor esperaba reservando el sitio sentado en la playa o en los muros del paseo. Las colas de los restaurantes, chiringuitos y baños se alargaban y los asistentes se comenzaban a preparar.

"Tenemos dos niños pequeños y es lo que más nos preocupa, que tengan gafas puestas durante todo el eclipse", explicaba la madre de dos menores. Sobre las 19.30, los asistentes han comenzado a desenfundar las gafas y a mirar al sol a través de ellas. "A la derecha, abajo", explicaban los primeros que lo comenzaban a ver.

Mientras se iba tapando el sol, algunas nubes aparecían tímidamente: "O me he quedado ciego o no se ve", se alarmaba un espectador, mientras le explican que las gafas no captan la luz a través de las nubes y por eso no se ve el sol. A pesar de ello, desde este espacio se ha podido observar la totalidad del fenómeno que ha durado un tiempo variable, según la zona.

Cuando el cielo se ha oscurecido completamente, la temperatura ha bajado y ha llegado una brisa fresca. Las cámaras de móvil han salido a escena y apuntado directamente al sol y al público que aplaudía y exclamaba: "Miralo, ya está ahí", "Qué bonito" o "Es brutal". "Nos ha impresionado muchísimo, sobre todo el anillo que es una pasada. Además con el ambiente que hay y que se crea es todavía mejor", afirmaba Begoña, vecina de València.

Sobre las 21.00 horas, la finalización del eclipse ha coincidido con la puesta de sol, y mientras todavía estaba cubierto minímamente por la luna, algunos comenzaban a recoger sus pertenencias para marcharse. Otros, en cambio, decidían permanecer y acabar de disfrutar de la playa de la Malva-rosa y de la lluvia de Perseidas que llega luego.

En València ciudad, los hoteles con azoteas altas se han llenado de los huéspedes para presenciar el fenómeno, algunos de ellos con teleobjetivos y cámaras profesionales para inmortalizar el momento, mientras que otros lo han vivido en un ambiente más distendido tomando un refrigerio. Algunas parejas han sacado también sus sillas de playa para ver el eclipse desde el puente de l'Assut de l'Or, junto a la Ópera.

Catalá ha destacado, en declaraciones a los medios, que pese a la "importante" presencia de personas en la playa, donde ella misma ha seguido el evento, el día ha transcurrido "muy tranquilo". En todo caso, ha señalado que este era un punto que tenían "muy estudiado" y con las medidas que necesitan tanto de Protección Civil como de bomberos o policía para atender cualquier emergencia y un operativo de más de 200 personas.

"De momento yo creo que ha funcionado con mucha normalidad", señalaba poco antes del inicio, al tiempo que destacaba el tiempo de preparación, las "instrucciones claras" dadas a la ciudadanía o el cierre de la CV-500 por la tarde, que ha evitado "un descontrol" en la carretera "que no era recomendable en momentos de altas temperaturas como este y en riesgo de incendios".

BUENA RESPUESTA CIUDADANA

"La ciudadanía está respondiendo muy bien, con mucha tranquilidad, todos con sus gafas, ha destacado sobre un fenómeno del que ha subrayado que es "bonito de ver" y "un momento histórico y hay que vivirlo". La playa de la Malva-rosa es una zona "muy ensayada" por la celebración de San Juan, si bien en este caso el ambiente es "diferente". "Esto es un ambiente más de observación, más familiar, más tranquilo y efectivamente se nota", ha recalcado Catalá.

Del mismo modo, desde Castelló, donde miles de personas han asistido a ver este momento histórico, la alcaldesa, Begoña Carrasco, ha recalcado que se ha demostrado por qué esta localización era considerada "como el mejor lugar para contemplar este fenómeno astronómico": "Por su ubicación geográfica, por el entorno único de nuestras playas, pero también por contar con la mejor oferta cultural y lúdica para todos los públicos para disfrutar del eclipse en todos los sentidos".

Carrasco, que ha visto el eclipse desde las instalaciones del Aeroclub de Castellón, ha resaltado que este fenómeno "ha servido para posicionar más aún a nuestra ciudad en el mapa turístico" "de manera muy especial ya que ha atraído al público en general pero también a un gran número de turistas 'cazaeclipses' y aficionados a la astronomía en general llegados de todo el mundo, lo que supone una gran noticia para nuestra ciudad".

En la ciudad de Morella (Castellón), otro de los puntos de observación oficiales, también se ha podido ver el eclipse pese a los temores por las nubes de desarrollo que iban evolucionando en las sierras del interior de la provincia y una tormenta en la zona de Vistabella del Maestrat que se ha acabado disipando.