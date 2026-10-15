Aplazan las declaraciones como investigados de la cúpula de la cooperativa de las VPP de Alicante al 9 de noviembre

Archivo - Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Alicante que instruye la causa de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus, ubicado en la Playa de San Juan, ha aplazado al 9 de noviembre a las 10.00 horas las declaraciones como investigados del presidente del consejo rector de la cooperativa de estos inmuebles, de la vicepresidenta y de la secretaria, según una providencia con fecha de este miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press.

La semana pasada, la magistrada acordó practicar estas tres nuevas declaraciones a petición de la Fiscalía y las fijó para el 21 de octubre, pero ahora ha adoptado este cambio porque el salón de actos de los juzgados de Pardo Gimeno ya estaba reservado previamente para la celebración de un juicio.

De este modo, se deja sin efecto la providencia por la que se acordaron las citaciones únicamente respecto a la fecha fijada y se ha dictado una nueva resolución que las señala para el 9 de noviembre, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Con estas tres nuevas imputaciones, en la causa judicial sobre las adjudicaciones de VPP del Residencial Les Naus figuran en total como investigadas 18 personas. Entre ellas, además del presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa, están la exdirectora general y jefa de Contratación en el consistorio alicantino, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino fueron adjudicatarios de inmuebles allí.

Igualmente, figura como investigada está la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, quien, además, fue beneficiaria de un piso en el complejo. Ambas dimitieron de sus cargos tras conocerse públicamente estos hechos, aunque Pérez-Hickman sigue siendo jefa de Contratación.

Del mismo modo, están investigados funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y de la Conselleria de Vivienda, incluido el responsable de los visados de estas VPP, así como adjudicatarios de pisos y el promotor, Francisco Ordiñana, administrador único de la mercantil Fraorgi.