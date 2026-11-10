La APV anula el proceso de selección para una Jefatura de Mantenimiento que CSIF llevó al juzgado

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VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha anulado el proceso selectivo de un puesto de Jefatura de Mantenimiento e Instalaciones, tras los recursos presentados por CSIF y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales.

Se trata del proceso por el que CSIF presentó una demanda ante un Juzgado de lo Social, después también de interponer un recurso de reposición al considerar que las bases podrían estar configuradas "a la medida de un perfil predeterminado (convocatoria "ad personam")", según explicó el sindicato a Europa Press en octubre.

El proceso ya se había suspendido cautelarmente debido al recurso de reposición de este sindicato y del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. En concreto, CSIF denunciaba la "configuración de la convocatoria a la medida de un perfil predeterminado", así como la creación de un puesto "cuyas funciones se solapan con las de unidades ya existentes y provistas" y la "acumulación de requisitos y méritos de perfil único".

Por su parte, el recurso del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales se basaba en la diferencia de puntos en la evaluación de méritos. Estar en posesión de la titulación de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos, o equivalente, otorgaba 20 puntos, pero la titulación de Ingeniero/a superior Industrial proporcionaba diez puntos a los candidatos. El órgano colegial entendía que esta diferencia podía impedir a candidatos con Ingeniería Industrial alcanzar los puntos necesarios para acceder a la entrevista o alterar el orden final.

Finalmente, en una resolución firmada por la presidenta de la APV, Mar Chao, el 2 de noviembre, se acuerda la anulación del proceso selectivo y dejar sin efecto la convocatoria, así como proceder a la revisión de la definición funcional y profesional del puesto y, singularmente, de la titulación, formación, conocimientos técnicos y restantes requisitos y méritos que deban ser exigidos o valorados, "a fin de garantizar su adecuada correspondencia con las funciones y responsabilidades atribuidas a la Jefatura de Mantenimiento e Instalaciones".

La APV señala en su resolución que la revisión realizada sobre la convocatoria "pone de manifiesto la conveniencia de reconsiderar tanto la titulación requerida y su valoración como la definición del perfil profesional y de los conocimientos técnicos necesarios, de manera que estos guarden una relación directa, objetiva y proporcionada con las funciones y responsabilidades que corresponden al puesto sin excluir determinadas titulaciones de valoración, en atención a las competencias y funciones propias de las mismas".

Así, la Autoridad Portuaria reconoce que las bases admitían como requisito de acceso titulaciones universitarias diversas, pero el baremo atribuía distintas puntuaciones a dos titulaciones concretas, "siendo que las funciones encomendadas al puesto pueden ser desempeñadas por varias titulaciones".

La APV apunta que "la correcta definición de estos extremos constituye un presupuesto necesario para garantizar la adecuada selección del perfil profesional requerido y el respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, así como la adecuada correspondencia entre las condiciones del proceso selectivo y las funciones del puesto".

Fuentes de CSIF han señalado a Europa Press que, aunque consideran "insuficiente" la justificación para la anulación del proceso, la central sindical se "alegra de que la empresa haya decidido dar marcha atrás después de la demanda interpuesta por CSIF". "Esperamos que se tengan en cuenta los argumentos del sindicato en la posible nueva convocatoria que surja de la plaza", han agregado.