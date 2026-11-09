Arcadi España afea a Feijóo que prometa un mando único en emergencias tras la gestión de la dana con el PP

Archivo - El ministro de Hacienda, Arcadi España, atiende a los medios en una imagen de archivo - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda y número dos del PSOE al Congreso por Valencia, Arcadi España, ha reprochado al líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno el 29N, Alberto Núñez Feijóo, que haya prometido un mando único en emergencias tras la gestión de la dana de 2024 con los 'populares' en el Consell.

"No puedes decir que quieres un mando único por un lado cuando por el otro lado estás cuestionando con tus socios que exista el cambio climático", ha añadido España, a preguntas de los periodistas este lunes por la tarde antes de asistir a un acto en València.

En concreto, Feijóo se compromete a crear un mando único de emergencias si llega a la Moncloa para que el Gobierno actúe desde el primer momento "sin esperar a que se lo pidan". Se trata de una petición que el jefe de la oposición ya puso encima de la mesa tras la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 234 personas en la provincia de València.

Arcadi España cree que "Feijóo tiene que hacer una reflexión antes de hablar de emergencias" después de lo sucedido en la Comunitat Valenciana en la dana y en otras catástrofes climáticas "cuando le ha tocado gestionarlas al Partido Popular". "Tendría mucho que aprender", ha subrayado, y le ha exigido que no sean "negacionistas".

Por contra, ha defendido que "tenemos que hacer un esfuerzo todas las instituciones de confiar en la ciencia, en los profesionales, no politizar las catástrofes, sino trabajar conjuntamente para apoyar a todas las personas que se ven damnificadas durante este tipo de acontecimientos".