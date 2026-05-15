Arcadi España: "Habrá presupuestos, pero ahora el Gobierno está centrado en minimizar el impacto de la guerra de Irán"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante un pleno en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

ALICANTE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha subrayado este viernes que "habrá presupuestos" generales del Estado (PGE), "pero ahora el Gobierno está centrado en minimizar el impacto de la guerra de Irán". Según ha resaltado, para el Ejecutivo de Pedro Sánchez "apoyar a familias, empresas y autónomos" es una "prioridad".

Así se ha expresado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, donde ha presidido el acto de firma del convenio de colaboración entre Loterías y Cruz Roja Española, al ser preguntado por si hay novedades respecto a las cuentas estatales. Las últimas aprobadas en el Congreso fueron las del ejercicio de 2023 y, desde entonces, se han ido prorrogando automáticamente.

"Ahí estamos en la situación que ha comentado tanto el vicepresidente y ministro de Economía [Carlos Cuerpo] como yo en múltiples ocasiones", ha manifestado el titular de Hacienda en el Gobierno.

Y ha apuntado: "En este momento, la prioridad del Gobierno es la prioridad de los españoles y españolas, que es minimizar el impacto que está teniendo la guerra en Irán, la guerra ilegal en Irán, en la economía española".

"LAS MEDIDAS TIENEN EFECTO"

España ha afirmado que "el trabajo hecho es un trabajo positivo" y también se ha referido al dato del Índice de Precios de Consumo (IPC), que recortó dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2 por ciento.

Esta cifra, según el ministro, "enseña" que "las medidas tienen efecto" y que se está "controlando la subida de precios". Así, ha recalcado que "se ha rebajado el IPC en dos décimas" y "también se ha rebajado el IPC subyacente, esto es, quitando los alimentos no elaborados y la energía".

Del mismo modo, el titular de Hacienda considera que "hay que seguir trabajando" y "seguir dialogando con todos los sectores afectados" y "manteniendo en aquellos casos que es necesario, como el transporte o el IVA a la gasolina o también la agricultura, las ayudas desplegadas por el Gobierno de España y ese diálogo con un objetivo", que es "siempre apoyar a familias, empresas y autónomos". "Y en eso estamos. Esa es la prioridad", ha sentenciado.

ALICANTE: AEROPUERTO Y PARQUE CENTRAL

Por otro lado, al ser preguntado sobre qué posición tendrá la provincia de Alicante en el caso de que haya unos nuevos PGE, ha afirmado que el Gobierno "está revirtiendo" la "infrainversión que había" en este territorio: "Ese es el camino que vamos a seguir en los próximos años".

"Saben por mi trayectoria que yo he sido conseller de Hacienda en la Generalitat Valenciana, conozco muy bien las necesidades presupuestarias de la provincia de Alicante", ha afirmado España, quien ha apuntado que sabe que "durante muchos años" esta zona "no ha tenido" inversiones necesarias, aunque "por parte de todas las administraciones, también actualmente del gobierno de la Generalitat Valenciana, que no está invirtiendo lo que toca en cuanto al peso poblacional a la provincia de Alicante", ha indicado.

Al respecto, el ministro considera que "eso ha ido cambiando" y "evolucionando" y que "ahora" hay dos actuaciones "muy importantes en Alicante" como "los más de 1.000 millones de euros que ha puesto el Gobierno de España" para el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, terminal a la que se ha referido como "un elemento fundamental, un activo fundamental para uno de los motores turísticos, que es el turismo en la provincia".

En el caso de Alicante ciudad, ha resaltado el futuro Parque Central, "con ese acuerdo" entre administraciones "y más de 400 millones de euros para acabar con esa cicatriz que suponían las vías y que va a tener unas zonas verdes".