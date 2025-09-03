Archivan provisionalmente la causa por el fallecimiento de un hombre en Benejúzar tras descartarse la muerte por asfixia

ALICANTE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número dos de Orihuela (Alicante) ha archivado provisionalmente la causa judicial iniciada tras la denuncia presentada ante la Guardia Civil por un joven de 17 años contra dos policías locales de Benejúzar por la muerte de su padre, de 47, a la vista del avance del informe de la autopsia, que descarta el fallecimiento por asfixia del varón, y tras la investigación realizada por el instituto armado.

No obstante, la autoridad judicial sigue a la espera de la recepción del resultado de análisis toxicológicos, según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Según avanzó 'El País', el hijo del varón declaró ante la Benemérita que su padre salió el 13 de julio de madrugada a la calle porque sufría una crisis de ansiedad. También recoge que el menor contó que pidieron ayuda a las agentes y que se negaron por los antecedentes de consumo de drogas del hombre.

Y añadió que, cuando el fallecido salió a una carretera para tratar de llegar caminando a un hospital ubicado a tres kilómetros de distancia, las policías lo redujeron y una de las denunciadas le puso la rodilla en el cuello hasta cortarle la respiración.

Por su parte, el alcalde de Benejúzar, Vicente Cases, explicó este martes en declaraciones a Europa Press que el Ayuntamiento no adoptó medidas hacia las policías denunciadas, ya que "lo responsable es esperar" porque el caso "está bajo investigación".

El primer edil también expresó su "profundo respeto" al fallecido, al tiempo que trasladó su respaldo a la familia del varón "en estos momentos difíciles" y se mostró a su disposición para ayudar "dentro de lo posible".