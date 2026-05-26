El Archivo Histórico Provincial de Alicante ya custodia buena parte del legado de Rafael Altamira - AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

ALICANTE, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Provincial de Alicante ya custodia buena parte del legado del humanista Rafael Altamira. Artículos, informes, proyectos, memorias, cursos, lecciones, discursos, conferencias, estudios, monografías, notas y apuntes personales forman parte de esa herencia.

También expedientes académicos y profesionales, acreditaciones, certificaciones, contratos, nombramientos, títulos y diplomas, además de placas conmemorativas y medallas y documentación relacionada con la candidatura de Altamira al Premio Nobel de la Paz entre 1933 y 1951.

El fondo documental trasladado estaba custodiado hasta ahora en los archivos del Instituto Jorge Juan. Se trata también de 84 cajas repletas de documentos, dibujos, manuscritos y parte de la correspondencia que Altamira mantuvo con diversas instituciones y personajes diversos.

De ese legado epistolar, este lunes se expuso en una vitrina una carta "muy especial" para El Campello, en cuyo cementerio municipal descansan sus restos desde febrero del año pasado. En esa carta, con fecha del 1 de enero de 1935, el entonces alcalde del municipio, Vicente Payá, le comunicaba al ilustre personaje la decisión del Ayuntamiento de poner su nombre a una calle, que perdura, así como la organización y celebración de un homenaje.

CONSERVACIÓN

Con el traslado del legado al Archivo Histórico Provincial de Alicante, el objetivo es garantizar tanto su conservación como su difusión pública, tal y como ha señalado su directora, María del Olmo.

Del Olmo ha sido la conductora de un acto en el que se ha formalizado esta custodia y en el que también han participado la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; el director del Instituto Jorge Juan, Jorge Llorca, e Ignacio Ramos Altamira, bisnieto del jurista y humanista. También han acudido el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, y la concejala de Cultura, Dorian Gomis.

La incorporación de ese legado al Archivo Histórico Provincial de Alicante se traducirá en "mayores facilidades al acceso y consulta para investigadores, especialistas e interesados en general", según ha destacado el Ayuntamiento de El Campello en un comunicado.

De acuerdo con el consistorio, "para que el ingente trabajo de Rafael Altamira en los más variados campos del conocimiento se conozca al completo en un mismo espacio, faltaría, como señaló la familia, que la Residencia de Estudiantes de Madrid abriera sus puertas de par en par para mostrar lo que custodia, que es mucho".