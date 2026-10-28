Arde un camión de mandarinas en la CV-42 en Alginet

Imagen del camión incendiado. - CONSORCIO

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han intervenido este miércoles en un incendio de un camión que transportaba mandarinas en la CV-42, en término de Alginet.

El Consorcio, tras ser avisado sobre las 15.50 horas, ha movilizado tres dotaciones de Silla, Catarroja y Torrent, con un sargento del último parque.

Los efectivos han realizado tareas de extinción tanto en el vehículo como en la carga que transportaba. Los trabajos han finalizado sobre las 18.00 horas, según han informado fuentes del Consorcio.