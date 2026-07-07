Arde una nave industrial cárnica del polígono de Santa Pola

Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una nave industrial cárnica ubicada en la calle Marmolistas, en el polígono industrial In-dos de la localidad alicantina de Santa Pola, se ha incendiado esta madrugada.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, el fuego se originó sobre las 3 horas y se dio por estabilizado a las 6.42 horas.

El incendio se inició en el interior de la nave, en las cámaras frigoríficas, lo que generó mucho humo y llamas que llegaron a afectar al techo de la nave industrial, derribando parte del mismo.

En el operativo para sofocar el fuego participó una Unidad de Mando de Jefatura (UMJ); una Bomba Urbana Pesada (BUP); una Bomba Nodriza Pesada (BNP); una Autoescalera (AEA); un Contenedor de aire; un suboficial; un sargento; dos cabos y nueve bomberos de los parques de Elche, Crevillent, Torrevieja y San Vicente.