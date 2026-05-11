Arden completa diez años de investigación sobre la memoria histórica con el estreno de 'Epílogo'

La Sala Russafa de València estrena, del 14 al 31 de mayo, 'Epílogo', el nuevo espectáculo de Arden Producciones escrito y dirigido por Chema Cardeña. - JUAN TEROL

VALÈNCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala Russafa de València estrena, del 14 al 31 de mayo, 'Epílogo', el nuevo espectáculo de Arden Producciones escrito y dirigido por Chema Cardeña. La pieza transforma en tetralogía el proyecto de investigación escénica que arrancó en 2016 con 'Shakespeare en Berlín', continuó en 2020 con 'La invasión de los bárbaros' (actualmente en cartelera su versión cinematográfica) y parecía concluido con 'El perfume del tiempo' (2022).

Pero la "normalización" de la presencia de la extrema derecha en los gobiernos de mayor o menor rango en multitud de países ha hecho sentir al dramaturgo y director de escena que aquella serie necesitaba un epílogo (de ahí el nombre del espectáculo), "un cierre que conectara de manera directa con el presente".

Así ha nacido la cuarta entrega de esta serie dedicada a la memoria histórica, "un conjunto de espectáculos independientes que surgieron como un recordatorio de lo que la sociedad parecía haber olvidado y que han ido ganando vigencia (y urgencia), conforme la evolución sociopolítica de la última década hace patentes de nuevo los efectos del fascismo en la vida de las personas anónimas".

"Entiendo el teatro como una comunión, una reflexión compartida con el público. Está claro que, según pida el espectáculo, puede haber un componente estético, lúdico o de evasión más potente. Pero siempre invito a los espectadores a pensar, aunque sea a través de la carcajada, como ocurría en La gran cena, la producción que presentamos estas navidades", señala Cardeña sobre una comedia en la que reunía para una imposible cena de fin de año a trasuntos de Hitler, Mussolini y Franco.

Con un tono completamente distinto, desde el género del thriller, 'Shakespeare en Berlín' transcurría en Alemania y retrataba el surgimiento, auge y caída del nacismo. 'La invasión de los bárbaros' recreaba dos escenarios espacio-temporales paralelos: por una parte, los interrogatorios a una conservadora del Museo del Prado tras la inmediata victoria falangista y, por otra, la visita de la representante de una asociación memorialista a un alcalde provinciano a principios del siglo XXI. Por último, 'El perfume del tiempo' tenía lugar en 2010 en Argentina, en el seno de una familia que descubría las consecuencias del robo de bebés perpetrado durante el golpe cívico-militar de Videla.

"Aquellas historias removían, hemos tenido foros después de las funciones interesantísimos en la propia Sala Russafa y en las giras, compartiendo los comentarios con el público y con invitados especiales por su vinculación con la temática de los espectáculos", recuerda Cardeña, destacando que para muchos era liberador hablar de lo que habían vivido sus predecesores o ellos mismos. "Pero, aun así, parecía que todo aquello pasó hace mucho tiempo. En Epílogo hemos querido mirar también al presente, ver qué está sucediendo hoy mismo", explica el creador y director del espectáculo.

El texto del espectáculo que esta semana estrena Sala Russafa acabó de cerrarse el 21 de abril, fecha escogida por el autor para rendir homenaje a su madre, que cumplió 100 años ese día. Hasta ese momento se han ido incorporando alusiones a los últimos acontecimientos internacionales, desde la guerra de Irán a los asentamientos de colonos en Cisjordania o las redadas del ICE en Estados Unidos.

El hilo conductor de una trama que arranca en 1936 y llega hasta nuestros días es el fascismo, su expresión y efectos sobre la población civil en diferentes países y momentos históricos. Siguiendo a cuatro generaciones de un mismo árbol genealógico, 'Epílogo' arranca cuando un adolescente recibe su primer beso el día que se subleva General Franco en España. Pasa por el gueto de Varsovia y Auschwitz con una joven judía no practicante; continua en Argentina con una pareja de exiliados, incluyendo la represión estudiantil y las desapariciones forzadas; salta a Israel con una familia desestructurada para atravesar la primera intifada, las ocupaciones judías; y refleja el segundo mandato de Trump de la mano de una madre soltera y su hijo, con alusiones a la violenta persecución de los migrantes.

Siete personajes, cuatro generaciones diferentes de una misma familia. Una diáspora que toca cinco países y cuyo signo es la huida hacia adelante, buscando un mundo mejor. 90 años de historias anónimas en los que quienes descienden de víctimas pueden transformarse en verdugos y viceversa. Todo ello interpretado por dos actores: Juan Carlos Garés e Iria Márquez.

Ambos han formado parte de los otros tres espectáculos de este proyecto escénico. "Es muy bonito porque en cada uno ha encarnado bandos y momentos distintos de la historia. Pero en este espectáculo atraviesan por varios fascismos, posicionamientos y épocas de una sola vez. Es espectacular ver cómo se transforman", explica el dramaturgo sobre una estructura narrativa que incluye saltos en el tiempo, yendo atrás y adelante, recuperando en escenas posteriores a personajes aparecidos en los primeros actos.

Todo un "reto interpretativo" para Garés y Márquez, que se apoyan en pequeños cambios de vestuario y caracterizaciones, junto a algunos elementos de atrezo para convertirse en los distintos integrantes de la familia que protagoniza este espectáculo.

EL PASO DEL TIEMPO

Cardeña ha diseñado un espacio escénico donde reina la sutil referencia a un reloj de arena, plasmando de manera visual el paso de tiempo, uno de los elementos que marca esta historia y que puede hacer reflexionar a los espectadores.

Dos butacas con sus mesitas de apoyo y un par de percheros con diversas prendas completan los elementos escenográficos con los que van jugando los intérpretes, pasando del fondo a boca de escenario, apoyándose en las proyecciones audiovisuales creadas por Federico Caraduje para ambientar algunos pasajes.

Completan el montaje el diseño sonoro de Josemi Felguera; el de iluminación realizado por Pablo Fernández y el de vestuario que firma María Poquet (también ayudante de dirección en este espectáculo). Elementos discretos, pero que ayudan al público a situarse en los distintos tiempos y países en los que transcurre la acción.