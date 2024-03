El Arenal Sound, macrofestival más multitudinario de 2023

VALÈNCIA/MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Arenal Sound, que se celebra en la localidad de Borriana (Castellón), fue el macrofestival con más asistentes en 2023, según revela el Anuario de la Música en Vivo 2024 que la Asociación de Promotores Musicales ha presentado en Madrid. Otra cita en la Comunitat Valenciana, el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ocupa la quinta posición con 180.000.

En concreto, el certamen impulsado por The Music Republic en el municipio castellonense atrajó a 300.000 asistentes y supera así al Primavera Sound Barcelona, con 243.000, y al Viña Rock de Villarrobledo, que reunió a 240.000 asistentes.

En toda España, la facturación por venta de entradas alcanzó un récord histórico en 2023 desde que existen datos (2003), alcanzando los 578.995.737 millones de euros, según ha destacado el presidente de la Asociación de Promotores Musicales (APM), Albert Salmerón, en la presentación del análisis. El dato en la Comunitat Valenciana es de 40,9 millones.

Así, el crecimiento de esta facturación ha sido del 26% respecto al pasado año 2022, y desde APM asegurado que desde 2013 se está asistiendo a una "crecida constante", incluso después de la pandemia de la Covid-19 en 2020, el público ha comprado entradas "masivamente".

En ese sentido, las comunidades que más tickets han vendido son Cataluña, seguida de Andalucía y, en el tercer puesto, la Comunidad de Madrid, mientras que, por provincias, Barcelona está a la cabeza con unos datos "disparados" por los conciertos de estadio durante el pasado año, que ha hecho que la facturación alcance los 132 millones de euros, seguida de Madrid y Málaga.

Las giras nacionales que más público han reunido fueron de los artistas Manuel Carrasco, Melendi, Joaquín Sabina, Marea, y Hombres G, por orden, mientras que las internacionales las lideraron la banda Coldplay, Harry Styles, Bruce Springsteen, The Weeknd y Morat.

La Asociación de Promotores Musicales también ha revelado los datos de venta de entradas de festivales de ciclo, que acogen conciertos de 'headliners' o cabeza de cartel. En esta categoría, Marenostrum Fuengirola (Málaga) ha logrado el primer puesto con 189.063 entradas vendidas, seguida por Noches del Botánico (Madrid) con 152.288; Las Noches del Malecón (Murcia) con 131.262 y Voll-Damm Barcelona Jazz Festival, con 92.906.

FESTIVALES MULTIARTISTA

Además, los festivales multiartista de varios días de duración más multitudinarios han sido el Arenal Sound, que reunía 300.000 asistentes; Primavera Sound Barcelona, que alcanzaba los 243.000; Viña Rock, Mad Cool (Madrid) y el FIB, en Benicàssim (Castellón).

Durante la presentación del Anuario de la Música en Vivo, que ha tenido lugar en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en Madrid, Salmerón ha recordado que la entidad tiene como objetivo conseguir criterios "ajustados y racionales" de acuerdo con los criterios de la OCDE respecto a la fiscalidad internacional y también ha pedido que las deducciones fiscales se equiparen con el sector audiovisual para evitar un "agravio comparativo".

"No tiene ningún sentido que si formamos parte del sector cultural haya un agravio comparativo respecto al audiovisual, tanto para artes escénicas como para el mundo de la música", ha apuntado Salmerón.

También, respecto al ámbito social, el presidente de APM ha exigido la lucha contra la reventa, que asegura es una "lacra" que afecta tanto al público como a las empresas promotoras y a los artistas y ha recordado la necesidad de órganos desde la administración que representen "correctamente" al sector de la música, pidiendo un Instituto de la Música.

"Un Instituto de la Música con funcionamiento mixto que canalice las demandas, las exigencias que hay desde este sector para seguir desarrollándonos, además, podemos ver cómo estos datos lo avalan y necesitamos que desde el sector político, desde el ámbito de la política, haya unos canales para poder avanzar adecuadamente", ha concluido.

Sin embargo, Salmerón también ha advertido que no se debe hacer una lectura del sector "tan optimista", ya que "no todo se vende" y aunque las grandes citas no tienen problema, hay salas nacionales en las que la venta de tickets "cuesta".