Arranca la 14ª edición de la Fira Valenciana de la Música Trovam

La Fira Valenciana de la Música Trovam inicia su 14ª edición - CLAUDIA MARCONELL/TROVAM

CASTELLÓ 12 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La decimocuarta edición de la Fira Valenciana de la Música Trovam ha dado comienzo hoy con el acto institucional que abre el programa de actividades musicales y profesionales que tendrán lugar entre este jueves y el próximo sábado en diferentes espacios de Castelló.

El acto inaugural ha contado con la presencia de Susana Fabregat, delegada del Consell; Beatriz Traver, directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura (IVC); Alejandro Clausell, diputado de Cultura de la Diputación de Castellón; Begoña Carrasco, alcaldesa de Castelló; Nuria Felip, delegada territorial del IVC en Castellón; Luis Óscar García, presidente de la Federación Valenciana de la Industria Musical (FEVIM); Joan Gregori Maria, presidente de la Valencian Music Association (VAM); y Armand Llàcer, director de la Fira Trovam.

Beatriz Traver, directora adjunta de Música y Cultura Popular del IVC, ha enfatizado el papel estructural de la Fira Trovam en la industria musical valenciana, así como su función de escaparate de lo más nuevo de la música propia y de punto de encuentro para todos los agentes del sector, "que les permite compartir, apoyarse y dar lugar a nuevas sinergias, tanto dentro como fuera del territorio valenciano".

En su intervención, Armand Llácer ha destacado que "la Fira Trovam es un mercado profesional que genera actividad, empleo y competitividad". Así, "en trece años, este proyecto nacido desde el propio sector con apoyo institucional ha permitido organizar y vertebrar la industria valenciana, así como consolidar la ciudad de Castellón de la Plana como epicentro de la escena musical", ha dicho.

Además, Susana Fabregat ha subrayado la importancia de la música en la Comunitat Valenciana, tanto por su trascendencia social como por su peso económico. Finalmente, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco ha mostrado el compromiso del consistorio con la Fira, en la actualidad y en el futuro, y ha remarcado la trayectoria del Trovam, con 14 ediciones y con mandatos de diferentes partidos políticos.

El alumnado de diversos centros educativos de la Comunitat Valenciana y de España asistirán a las sesiones del Trovam+, proyecto formativo desarrollado en colaboración con la Universidad Alfonso X el Sabio.

Este año, el cartel artístico incluye más de 45 actuaciones, la mayoría de ellas con entrada libre, en distintos escenarios de la localidad. En consecuencia, destaca el papel del Trovam a la hora de mostrar la diversidad del panorama musical autóctono con la presencia de figuras ligadas a la cultura popular como Pep Gimeno 'Botifarra', Sandra Monfort y Noelia Llorens 'Titana' y de intérpretes de géneros modernos como Romàntic Dimoni, AnimalPersona, Arre-A.K., Bernal o Perfecto Miserable.

También tocarán formaciones llegadas de otros puntos del país como Anna Ferrer, Brighton 64, Cervatana, Depresión Sonora, La Perra Blanco, Rebrote, Repion o Toundra.

Por su parte, las actividades para los agentes del sector incluyen debates sobre el papel estratégico de las ferias profesionales, la problemática del ruido en los conciertos y el aprovechamiento de las canciones una vez ya han sido editadas. Además, Varry Brava y La Bien Querida protagonizarán el espacio 'Les converses del Trovam'. La programación profesional incluye presentaciones por parte de entidades colaboradoras como la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), Navara Music Commission (NMC), Es_Música o la Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Managers de Cataluña (ARC).

SEGUNDA JORNADA

La segunda jornada del Trovam contará con una quincena de conciertos de diversos géneros musicales. La actividad se abrirá en la Sala de Cámara del Auditorio con Sara Dowling, nombrada Mejor Vocalista en los British Jazz Awards de 2019. En ese mismo escenario actuarán Sanspok, el imaginativo proyecto de la villarrealense Sophia Bodí; Negre, formación balear de indie-rock; Cervatana, grupo que fusiona kraut rock, techno, ambient y big beat; y AnimalPersona, combo de pop-soul liderado por Carles Chiner (Gener).

El Escenario Vibra Mahou, situado frente a la entrada principal del Auditorio, acogerá media docena de actuaciones. El primero en pisar las tablas será Paco Pecado, un artista con especial predilección por los elementos de tipo kitsch, retros y vetustos.

Asimismo, el público podrá asistir a los directos de Stereozone, conjunto de rock que presentará nuevas canciones como 'La comunidad'; Nadia Sheikh, cantante y guitarrista de melodías contundentes; Marte Lasarte, quinteto de rock euskaldún que acaba de publicar su segunda referencia, Kea, Argiak eta Kontraesanak (Humo, luces y contradicciones); Kiliki, punta de lanza de la música urbana navarra; y Bernal, una de las formaciones valencianas con mayor seguimiento gracias a sus temas de post-rock, hardcore y slowcore.

Además, dos locales de la capital de la Plana Alta abrirán para otros cuatro intérpretes. Así, la sala La Bohemia vivirá los directos de la cantante y batería chilena Cancamusa y de la banda barcelonesa Brighton 64, que ha incluido la Fira Trovam en su gira de despedida. Finalmente, en El Terra tocarán Repion, dueto cántabro que ofrecerá un recital en acústico, y Arre-A.K., formación que pondrá de largo el disco Kinkis de Bankal.

Por otra parte, mañana se cerrará la programación profesional de la Fira Trovam. Las actividades empezarán con las rondas de contactos con mánagers, promotores y espacios de programación para incentivar las contrataciones en salas y festivales de la Comunitat Valenciana y el resto del país.

Posteriormente, se llevará a cabo la mesa redonda 'La canción después de la canción: producción, autoría y explotación' con la participación de Alba Fernández, de Calaverita Records; Alejandro Hernández, miembro de Maestro Espada y productor musical; Gina Navarro, profesional jurídica de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE); y Pablo Contreras, periodista musical; con la moderación de Ana Gómez de Castro, doctora en comunicación y experta en estrategia de la industria musical.

Al terminar, se desarrollará la segunda sesión de 'Les Converses del Trovam'. En este caso, la protagonista será La Bien Querida, que repasará su trayectoria y dará su visión sobre la industria musical con las preguntas del periodista y escritor Rafa Cervera.

Asimismo, los agentes del sector acreditados podrán conocer de primera mano los trabajos de entidades como la Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Mánagers de Cataluña (ARC) y la Asociación Gallega de Empresas Musicales, impulsora de la feria PALCO. Finalmente, se producirán reuniones de jóvenes promotores y backliners, profesionales técnicos que hacen posible la realización de los espectáculos en vivo.