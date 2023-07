Arranca la campaña contra el mosquito tigre con una técnica de esterilización que reduce su población hasta en un 80%

VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura inicia su campaña anual contra el mosquito tigre con la técnica de esterilización que reduce sus poblaciones hasta un 80%.

La campaña, denominada 'Adiós al Mosquito Tigre', arranca este mes de julio en el municipio de Paterna, con el que existe acuerdo de colaboración para la aplicación del Método TIE (Técnica del Insecto Estéril), un método en el que la Conselleria de Agricultura es experta ya que lleva aplicándolo más de 15 años contra otra especie plaga como es la mosca del Mediterráneo, y ahora más de 5 años contra el mosquito tigre, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El Método TIE, aplicado al mosquito tigre, es un método de control biológico consistente en la liberación de millones de mosquitos tigre macho, estériles. Aunque se aparean cuando se sueltan, no se reproducen porque se han esterilizado previamente. Así se consigue reducir su población.

La Conselleria de Agricultura cría, esteriliza y suelta al macho porque es el que no pica. La que pica y la que provoca molestias es la hembra del mosquito tigre. Por esta razón, la liberación de miles de mosquitos tigre macho cada semana, no supone riesgo para la salud humana.

Esta información es esencial para la población de los municipios donde la Conselleria de Agricultura actúa previo acuerdo de colaboración y ha supuesto uno de los motivos principales para crear la campaña de comunicación Adiós al Mosquito Tigre.

El Método TIE es respetuoso con el medio ambiente y la salud de las personas en la lucha contra plagas. No contamina, no afecta a especies beneficiosas y no genera resistencias a los insecticidas. Es por tanto un método de control biológico, no químico.

El Método TIE lleva aplicándose más de 60 años contra plagas en todo el mundo. Es un método promovido por el Organismo Internacional de la Energía Atómica, ya que la esterilización del mosquito tigre criado en masa, se consigue gracias a su irradiación con rayos gamma o rayos X, de modo que, aunque siguen siendo sexualmente competitivos, no pueden reproducirse.

Antes que Paterna, otras experiencias piloto se han desarrollado desde 2017 en la Ribera Baixa (Polinyà de Xúquer y Albalat de la Ribera), con un 80% de reducción de la población de mosquito tigre, y la Plana de Castelló (La Vilavella y Betxí) con una reducción del mosquito tigre del 60 %, poblaciones con las que se sigue colaborando también durante 2023.

'ADIÓS AL MOSQUITO TIGRE'

La campaña 'Adiós al Mosquito Tigre' recoge toda esta información en su página web, donde la población podrá encontrar también qué acciones públicas a nivel local se realizan y qué prácticas ciudadanas se pueden realizar para aumentar la eficacia del Método TIE (Técnica del Insecto Estéril).

Durante todos estos meses, la campaña 'Adiós al Mosquito Tigre' saldrá a las calles del municipio de Paterna en forma de trípticos, carteles informativos, MUPIs y entrevistas puerta a puerta para facilitar el acceso a la información de su población.

El mosquito tigre es una especie exótica e invasora que además de una picadura molesta, supone un riesgo para la salud pública, ya que es vector de hasta 22 enfermedades entre ellas el dengue y Zika, y de ahí la importancia de combatirlo.