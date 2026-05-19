Arranca el dispositivo de playas de València con más seguridad y asistencia: 200 efectivos y pulseras identificativas

Catalá visita el dispositivo de Playas 2026 - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha adelantado este año una semana el inicio de la temporada de seguridad, asistencia y limpieza de las playas de la ciudad. El operativo especial de verano arranca este martes, tal como ha anunciado la alcaldesa, María José Catalá, quien se ha desplazado hasta la playa del Cabanyal, acompañada por la concejala de Playas, Mónica Gil, y por el concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, para dar a conocer los detalles del operativo.

La primera novedad que ha destacado la alcaldesa es que se ha adelantado una semana la activación del dispositivo estival, ya que empieza a haber más afluencia de personas a las playas. Además, el retén este año es más grande, gana 40 metros más, y de nuevo estará abierto las 24 horas siete días a la semana durante los próximos cinco meses. Como ya se hizo en la campaña de 2025, la asistencia en el retén contará con el apoyo de la Policía Nacional, que desplazará un agente para tramitar las denuncias que se necesite.

En total, el operativo de playas supera este año por primera vez los 200 efectivos entre personal sanitario, socorristas, profesionales sanitarios, personal de limpieza y Policía Local. Y todo ello, con los mismos horarios del pasado año.

La alcaldesa ha detallado que desde hoy, 19 de mayo, y hasta que finalice la temporada, cerca de 60 agentes de la Policía Local velarán por la seguridad en las playas. Además, ha subrayado, este año se cuenta también con el apoyo de los agentes de la nueva Unidad de vehículos de movilidad personal (VMP), que patrullan en patinetes eléctricos.

El operativo de seguridad ha incrementado el número de efectivos tanto en las playas del Norte, con un total de 38 agentes --frente a los 34 del año pasado--, como en las playas del Sur, con 22 agentes --18 el año pasado--.

Precisamente, la alcaldesa ha destacado cómo desde el año 2023 se ha ido incrementando la presencia policial durante la temporada de playas en un 50%, pasando de 40 efectivos -en 2023- a los cerca de 60 de este año. Además, la presencia policial se mantiene las 24 horas del día, todos los días de la semana. El dispositivo de la Policía Local cuenta con un total de 25 vehículos de asistencia --ocho quads, ocho patinetes, una furgoneta de atención al ciudadano, dos pick up, dos coches patrulla y cuatro motos--.

PULSERAS PARA LA INFANCIA Y MAYORES

"Uno de los grandes atractivos de València es disponer de unas playas urbanas de calidad", ha indicado la alcaldesa, quien ha destacado la amplia presencia de personal en el operativo de Playas 2026. "Cada día contaremos con 103 socorristas, auxiliares de baño y sanitarios, más de 60 policías y más de 40 operarios de limpieza: en total, más de 200 personas para poder disfrutar de una playas limpias, seguras y con los mejores servicios", ha explicado. A ello se suman numerosos medios materiales, como las 22 torres de vigilancia, 16 postas sanitarias, 10 sillas anfibias, 62 vehículos; 25 del Operativo de Salvamento + 25 PLV + 12 vehículos de limpieza.

Entre los medios materiales más destacables, la alcaldesa ha anunciado que la Policía Local dispondrá de 6.800 pulseras identificativas --resistentes al agua-- a disposición de las familias para identificar a menores, a través de un número de teléfono de contacto, y poder localizarlos con rapidez en caso de que se pierdan. Estas pulseras estarán disponibles en el retén de la Malva-rosa.

Asimismo, se dispondrá de kits básicos de vestuario destinados a personas que hayan sufrido robos o hurtos de sus pertenencias, incluyendo un bonobús con dos viajes para poder regresar a sus hogares, así como unas bermudas, una camiseta, unas alpargatas y una bolsa de tela.

El operativo de socorrismo cuenta con más de 100 personas cada día, profesionales de salvamento entre socorristas acuáticos, patrones de embarcación, personal técnico de emergencias sanitarias, medicina y enfermería, y auxiliares de baño adaptado. El operativo, que consta de 160 personas, estará apoyado por ambulancias y vehículos de emergencias, y las 16 postas --12 de ellas son móviles-- localizadas en los 20 kilómetros de playa urbana desde la Malva-rosa hasta el Perellonet.

En total, se cuenta con 22 torres de vigilancia --todas las playas de València disponen de un mínimo de dos torres, y algunas como el Perellonet, de cinco--, 16 postas sanitarias, 10 sillas anfibias, 25 vehículos cada día, siete motos acuáticas, siete ambulancias --tres SVB y cuatro SVA--, cuatro quads, tres vehículos todoterreno, tres vehículos para el transporte del personal y una furgoneta.

OPERATIVO DE LIMPIEZA

El operativo especial de Playas 2026 incluye un apartado destinado a la limpieza, que está dotado con casi un millón de euros (941.725 euro). El dispositivo comienza el próximo jueves, 21 de mayo, y se extenderá hasta mediados del mes de septiembre. Este dispositivo especial de limpieza cuenta con la participación de más de 40 operarios asistidos por 12 vehículos. Además, se han instalado más de 340 papeleras y 44 islas de reciclaje.

En este contexto, la alcaldesa se ha referido especialmente a la 'playa-can' de Pinedo, una extensión de casi 10.000 metros cuadrados de costa, delimitados y habilitados específicamente para el acceso y baño de perros. Cuenta con duchas adaptadas a diferentes tamaños de perro --con palos para atar la correa y mangueras a presión--, pasarelas de madera para proteger las patas del calor, y estacas de madera gratuitas para fijar a la arena junto a la toalla. Tal como ha explicado María José Catalá, el dispositivo estival incluye un tratamiento de acondicionado de arena, mediante operaciones de rastrillo y máquina cribadora de arena diarias.

Además, la alcaldesa ha recordado que las playas naturales del sur, desde l'Arbre del Gos a la gola de Puchol no se limpian con maquinaria desde el 1 de abril hasta el 1 de agosto para preservar la temporada de nidificación del chorlitejo. Además, la entrada de maquinaria de limpieza en la playa de la Devesa no se realiza tampoco todos los días, también por razones de carácter medioambiental.

Por otro lado, el operativo especial de Playas incluye también tres puntos accesibles de ayuda al baño para personas con discapacidad, que estarán en las playas de la Malva-rosa, el Cabanyal y Pinedo. Este servicio funcionará del 1 de junio a 15 de septiembre en horario de 11 a 19 horas.

Además, en las playas del Saler y del Perellonet se presta también servicio de ayuda al baño a personas con capacidades diferentes, con el siguiente horario: en julio y agosto, de lunes viernes de 11 a 15 horas.