Arranca el Laboratorio de Proyectos de Ficción del Festival de Cine de Alicante 2026

Inauguración del Laboratorio de Proyectos de Ficción del Festival de Cine de Alicante 2026 - FESTIVAL DE CINE DE ALICANTE

ALICANTE, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Alicante 2026 y la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante Impulsalicante han inaugurado este martes en Puerta Ferrisa la octava edición del Laboratorio de Propuestas y Presentación de Proyectos de Ficción.

Se trata de "una iniciativa consolidada dentro de las actividades paralelas del certamen que vuelve a convertir Alicante en punto de encuentro para la industria audiovisual", detallan los impulsores en un comunicado.

La inauguración ha contado con la participación de Elisa Díaz, jefa de Empleo y Fomento del Ayuntamiento de Alicante, y Vicente Seva, director del Festival Internacional de Cine de Alicante, quienes han dado la bienvenida a los participantes de esta nueva edición.

Durante toda la semana, los autores de los 19 proyectos seleccionados, elegidos de entre más de 200 propuestas recibidas, participarán en charlas, ponencias y sesiones de trabajo antes de presentar sus proyectos ante profesionales del sector audiovisual, plataformas y productoras.

Los 19 proyectos seleccionados, cuatro series y 15 largometrajes, son: 'El último hombre bala', de Nerea Úbeda; 'Alegría de Los Cortés', de Alberto Heredia; 'Cenizas', de Daniel Utrilla; 'Churras con merinas', de Sergio Alonso; 'Luz', de Jorge Sánchez; 'Destiempo y espacio', de Francisco Crescimbeni; 'El desconcierto', de Reyes Valenciano, y 'El hombre sin rostro', de Samuel Quiles y Claudio Cerdán.

También 'La mies tumbada', de José Luis Iglesias; 'Pa Paula', de Aida Gren y Marta Ros; 'Ruido oculto', de Juan Pato; 'Siete vestidos negros', de Max Deniam; 'Once contra una', de María Vanacloig; 'Bis', de Carlos Bigorra; 'Briseila', de Alberto Córcoles; 'Índigo', de Mia Martin y Stefani Franco; 'La mujer de los peces', de Eliana Niño; 'Nunca estuviste aquí', de Constanza Pérez, y 'Vivas', de Marta Eguias.

Díaz ha dado la bienvenida a este laboratorio, "a unos días en los que las ideas dejan de ser apuntes dispersos, conversaciones de madrugada o páginas en un ordenador para convertirse en algo mucho más importante: historias compartidas".

"Para nosotros, el que se realice este laboratorio en la ciudad de Alicante es muy importante, este laboratorio nació con una vocación muy clara, crear un espacio para los proyectos, para quienes todavía están escribiendo, imaginando, produciendo, levantando historias casi imposibles", ha apuntado.

Y ha añadido: "Es un lugar donde las ideas encuentran aliados, donde el talento joven conversa con la experiencia y donde cada encuentro puede convertirse en una película, una serie o una nueva forma de mirar el mundo".

"Hoy, ocho ediciones después, podemos decir con orgullo que este festival se ha consolidado como un punto de encuentro para creadores, productores, guionistas, directoras y directores, intérpretes y profesionales que creen en la ficción como una herramienta cultural imprescindible", ha concluido la jefa de Empleo y Fomento del consistorio.

Por su parte, Seva ha puesto en valor el crecimiento que ha experimentado el laboratorio en los últimos años y la "gran acogida" que tiene entre los creadores audiovisuales. El director del festival ha destacado, además, la "calidad" de los proyectos seleccionados y la importancia de "generar espacios de encuentro entre autores, productoras y plataformas".

PROGRAMACIÓN

Tras la inauguración, el laboratorio ha comenzado su programación con la charla 'IA. Inteligencia artificial en el audiovisual', impartida por Alejandro Díaz. A las 11.00 horas se ha celebrado una charla sobre sostenibilidad audiovisual, a cargo de Rodolfo Coloma.

Posteriormente, Matías Derkacz y Álvaro Cajal han presentado la ponencia 'Wild frames VFX. Efectos visuales en el cine'. La jornada ha finalizado con la charla 'La música en el audiovisual. Recursos y supervisión musical', ofrecida por Daniel Feter, gestor de 'copyright' y supervisión musical de Music Library & SFX.

La programación continuará este miércoles con la ponencia teórica 'Cómo presentar un proyecto de ficción', impartida por Luis María Ferrández, coordinador del Laboratorio de Proyectos, así como un simulacro de 'pitch' profesional en tiempo real.

HASTA EL VIERNES

El Laboratorio de Proyectos de Ficción, que cuenta con la colaboración de la Fundación SGAE, se desarrollará hasta el próximo viernes y culminará con la presentación y valoración de proyectos ante plataformas digitales y la entrega de premios.

El Festival Internacional de Cine de Alicante cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, el Institut Valencià de Cultura (IVC), À Punt Radiotelevisió Valenciana, el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) y otras empresas colaboradoras.