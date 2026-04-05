Arranca la Pascua con las tradicionales misas y procesiones del Encuentro en Castelló

Procesión del Encuentro en el Domingo de Resurreción en el Grao - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castelló de la Plana ha celebrado el Domingo de Resurrección y la llegada de la Pascua con diferentes misas y procesiones 'del Encuentro' a lo largo de toda la ciudad y del Grao.

La Concatedral de Santa María ha acogido también esta misa y después ha tenido lugar la procesión en la que han estado presentes concejales del equipo de gobierno como el concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, la concejala de Gente Mayor, Clara Adsuara y el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Tras la eucaristía, ha tenido lugar la procesión y el tradicional acto del Encuentro entre la imagen del Cristo resucitado y la de Nuestra Señora del Amor Hermoso.

Así, la Virgen de Pascua, conocida también como Nuestra Señora o Virgen del Amor Hermoso, ha partido de la Concatedral recorriendo la plaza de la Hierba, calle Colón, Mayor, Arcipreste Balaguer, hasta entrar en la Plaza Mayor, donde ha rodeado la fuente y se ha encontrado con la imagen del Cristo Resucitado, que ha partido en este caso desde la Capilla de la Purísima Sangre, en la calle Mayor.

Ambas procesiones se han unido en el 'Encuentro' a los pies de la torre campanario de El Fadrí, tras el que se ha disparado un remate pirotécnico y lanzamiento de confeti.

Además, se ha procedido al tradicional volteo de campanas que ha contado también con el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Castellón, que ha interpretado el Himno Nacional de España.

DOMINGO DE PASCUA EN EL GRAO

El Grao también ha celebrado la llegada de la Pascua con la misa en la Iglesia de San Pedro y la posterior procesión por las calles del distrito marítimo, con la presencia de la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, y el concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero.

La procesión del Encuentro del Grao ha congregado a numerosos vecinos y vecinas que han acompañado a las imágenes de la Virgen de Pascua y del Cristo Resucitado que han protagonizado el 'Encuentro' en la plaza Virgen del Carmen. Tras ello, se ha procedido en una sola procesión al retorno conjunto de las imágenes hasta la Iglesia de San Pedro.