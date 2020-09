Arranca un proyecto liderado por el IIS La Fe para crear un banco de datos europeo de pacientes con cáncer

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Investigación Biomédica en Imagen (GIBI230), del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe), ha obtenido la aprobación y financiación de la Comisión Europea para liderar el proyecto Chaimeleon, que tiene como objetivo establecer un repositorio europeo común para que los datos de imagen y sus datos clínicos asociados se reutilicen en abierto para el entrenamiento y la validación de herramientas de inteligencia artificial que mejoren la gestión de pacientes con cáncer.

La primera reunión del proyecto se celebró el 4 de septiembre de manera virtual, debido a la situación de pandemia por Covid-19, y sirvió para que cada uno de los socios presentara los objetivos y retos tecnológicos que plantea el proyecto durante los próximos cuatro años.

Chaimeleon está financiado con más de ocho millones de euros a través del programa europeo H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 (Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care (RIA Action). Con una duración de cuatro años, es el segundo proyecto europeo coordinado que ha conseguido el grupo GIBI230.

Chaimeleon tiene como objetivo la configuración de un repositorio estructurado para que los datos clínicos y las imágenes se reutilicen abiertamente para la investigación y sirvan a la experimentación con diferentes tipos de cáncer a través de modelos de inteligencia artificial.

El consorcio, coordinado por el doctor Luis Martí Bonmatí y formado por 18 socios, creará un repositorio organizado y estructurado para que pueda emplearse en toda la Unión Europea como una infraestructura común que cumpla con todas las regulaciones éticas, de privacidad y de seguridad de los países involucrados.

Su desarrollo se basará en la experiencia ya demostrada de algunos socios del consorcio en temas relacionados, por ejemplo, el repositorio del proyecto europeo PRIMAGE para cáncer pediátrico y el proyecto AVI para repositorios Covid e inteligencia artificial, ambos proyectos liderados por GIBI230; el archivo de Radiomics Imaging de la Universidad de Maastricht; el grupo y repositorio nacional DRIM AI de Francia; y el biobanco de imágenes oncológicas de la Universidad de Pisa.

Para acometer todos los hitos del proyecto, Chaimeleon cuenta con un consorcio multidisciplinar que incluye centros hospitalarios, instituciones europeas y empresas destacadas en el desarrollo tecnológico y aplicaciones de la inteligencia artificial.

El proyecto estima incorporar al repositorio cerca de 40.000 casos, incluyendo pacientes con cáncer de pulmón, mama, próstata y colorrectal aportados por los ocho socios clínicos. Además, para demostrar la universalidad de los modelos desarrollados, se buscarán colaboraciones externas que aporten al repositorio común más imágenes médicas y datos clínicos con los que se evaluarán tanto las capacidades del repositorio como de las herramientas desarrolladas para la gestión clínica de los diferentes tipos de cáncer.

El desarrollo e implementación de soluciones computacionales impulsadas con algoritmos de inteligencia artificial permiten la automatización de la identificación, curación, anotación, protección de la integridad y armonización de imágenes, siendo esta última una de las tareas más importantes para mejorar la reproducibilidad de las características radiómicas extraídas cuando se utilizan grandes conjuntos de imágenes adquiridas en múltiples escáneres y/o centros.

Este hito supone un claro avance en la visión del IIS La Fe y del grupo GIBI230 como centro de investigación en imagen médica singular de referencia internacional y como líder de la medicina in silico para el modelado, simulación y visualización por ordenador de los procesos biológicos en oncología.

CUATRO TIPOS DE CÁNCERES

El proyecto Chaimeleon es un programa de alta complejidad que estudiará cuatro tipos diferentes de cánceres con gran incidencia: pulmón, mama, próstata y colorrectal. Son patologías que representan una enorme carga social y económica, y cualquier avance hacia la mejora de su tratamiento puede tener un impacto potencial muy grande.

El cáncer de pulmón es el más común en el mundo con 2,1 millones de casos en 2018 y el más letal en la UE, con una tasa estandarizada por sexo y edad de 24,7 muertes por 100.000 habitantes.

Por su parte, el cáncer de mama es también común en todo el mundo. En 2018 se registraron 2,1 millones de casos siendo la neoplasia maligna más común en mujeres de todo el mundo. El cáncer colorrectal es el tercer cáncer más común en todo el mundo con 1,8 millones de casos y el segundo más letal para los hombres en la UE, si comprobamos la tasa estandarizada por edad de 16 por 100.000 habitantes. Por último, el cáncer de próstata es el cuarto cáncer más común en el mundo con 1,3 millones de casos en 2018.