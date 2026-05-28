Arranca la restauración de la portada del Palacio del Marqués de Dos Aguas

Imagen de archivo del Palacio del Marqués de Dos Aguas - GVA/ARCHIVO

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura inicia los trabajos para la conservación y restauración de la emblemática portada de alabastro del Palacio del Marqués de Dos Aguas de València, actual sede del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí.

El proyecto, gestionado y supervisado por técnicos del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), supone una inversión total de 258.288 euros y tiene como objetivo garantizar la conservación de una de las obras cumbre del barroco civil español, informa el departamento que dirige Ernest Urtasun.

Esta intervención, con una duración de seis meses, permitirá actuar en la zona que el año pasado se vio afectada por el choque de un camión y cuyos daños podrán ser tratados con la misma metodología aplicada al resto de la portada.

En el marco de la actuación, Cultura está instalando una malla de protección en las fachadas del edificio con el objetivo de garantizar la seguridad de transeúntes y visitantes.

Durante el tiempo de las obras, la portada histórica del Palacio del Marqués de Dos Aguas permanecerá cubierta. Sin embargo, para no privar a los visitantes de la visión de esta joya arquitectónica, se está realizando una ortofotografía que permita la reproducción e impresión a tamaño natural de la fachada en la lona que la ocultará.

ACCESO POR POETA QUEROL

El proyecto, adjudicado a la empresa Estudio Métodos de Restauración (EMR) mediante concurso público, contempla la conservación integral de la portada de alabastro, así como otros elementos asociados como la cancela de hierro forjado, la hornacina de la Virgen, de la que se recuperará el mecanismo de cierre de su puerta metálica, y la gran puerta de madera de acceso al museo.

Por ese motivo, el acceso del público se verá modificado durante la intervención y se realizará por la entrada situada en el número 2 de la calle Poeta Querol.

La intervención, con carácter "marcadamente interdisciplinar", será ejecutada por un equipo de restauradores especializados en materiales pétreos, metales y madera. Entre los trabajos previstos se encuentra una limpieza que elimine la suciedad superficial y las costras negras mediante métodos mecánicos y, si es necesario, técnicas de limpieza fotónica (láser) para respetar las pátinas históricas.

Además, se realizará un tratamiento de los materiales, retirando los morteros antiguos en mal estado y sellando grietas y fisuras con morteros de cal compatibles con el alabastro. Para finalizar, se llevará a cabo una investigación y análisis, mediante estudios químicos y estratigráficos, para caracterizar los materiales originales y evaluar la eficacia de los nuevos tratamientos.

Estas actuaciones se completarán con la redacción de un Plan de conservación preventiva y un protocolo de mantenimiento que definirá las pautas de inspección periódica tras la obra, con el objetivo de garantizar la durabilidad del monumento.

HITO DEL BARROCO VALENCIANO

La portada del Palacio del Marqués de Dos Aguas fue realizada hacia 1745 durante una importante reforma rococó del antiguo palacio gótico de la familia Rabassa de Perellós. Su diseño se atribuye al pintor Hipólito Rovira y su ejecución escultórica en alabastro a Ignacio Vergara, convirtiéndose en una de las obras más representativas del barroco valenciano.

Se trata de una fachada de gran riqueza decorativa y fuerte carga simbólica, donde destacan dos atlantes que, en referencia al título nobiliario del marquesado y señorío de la población de Dos Aguas, sostienen dos jarrones que vierten agua evocando los ríos Júcar y Magro.

La portada se organiza en dos niveles: en el inferior aparecen símbolos de poder, naturaleza y abundancia junto al escudo familiar, mientras en el superior se sitúa la Virgen del Rosario, rodeada de alegorías de prosperidad y justicia. A lo largo del tiempo ha sufrido modificaciones, como la sustitución de la imagen original de la virgen en el siglo XIX, aunque conserva su espectacular carácter barroco.