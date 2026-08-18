Arranca el rodaje de 'Libre', una comedia romántica de David Serrano inspirada en la figura de Nino Bravo - ATRESMEDIA CINE

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director David Serrano ha iniciado el rodaje de 'Libre', una comedia romántica inspirada en el universo musical del cantante Nino Bravo que cuenta con un guion firmado por Joaquín Oristrell. Su estreno se prevé para 2027.

Así, la grabación de la cinta se va a desarrollar a lo largo de las próximas semanas en diversas localizaciones de Valencia, Madrid y Málaga.

El protagonista lo encarna, Alberto San Juan, quien interpreta a la figura del artista valenciano, junto a un elenco principal en el que figuran Jan Serra, Lina de Sol y Secun de la Rosa.

El reparto se completa con la participación de Lorena Calero, Nuria Herrero, Óscar Lasarte y Ricardo Gómez.

Concretamente, la propuesta no se plantea como un filme biográfico ni como un musical al uso, sino como un relato de ficción centrado en el personaje de Nino Torrent, según ha detallado la productora Atresmedia Cine.

El joven, al que da vida Jan Serra, está en una crisis de identidad que halla refugio en las canciones de Nino Bravo y cuya trayectoria da un giro al cruzarse con Clemen.

En palabras de Serrano, la obra busca alejarse "de los códigos habituales del género, siendo más frágil, más humana y, al mismo tiempo, profundamente luminosa y divertida".

El proyecto está producido por La Terraza Films y Nadie es Perfecto, con la participación de Atresmedia, HBO Max y À Punt, además del apoyo del ICAA y la Generalitat Valenciana.