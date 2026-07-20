Arrancan las obras de reconstrucción del alcantarillado y la red de aguas de Paiporta con la intervención de la calle Lluís Vives - AYUNTAMIENTO PAIPORTA

VALÈNCIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reconstrucción del alcantarillado de Paiporta (Valencia) han dado comienzo con la primera intervención: la sustitución del colector de saneamiento de la calle Lluís Vives, en el tramo comprendido entre la avenida Independència y la calle Pío XII.

En total se sustituirán 106 metros de colector con la instalación de una conducción con tuberías de mayor diámetro, lo que permitirá aumentar la capacidad de la red de saneamiento existente en este punto y mejorar su funcionamiento.

Esta actuación, prevista inicialmente dentro del conjunto de obras de reconstrucción tras la dana, se ha adelantado y se ejecutará con carácter de emergencia durante este mes con el objetivo de evitar problemas mayores al vecindario de la zona, explica el consistorio.

Según el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, esta primera obra forma parte "de una de las inversiones más importantes de la historia reciente del municipio" y permitirá reparar los daños ocasionados por la dana, al mismo tiempo que se modernizan unas infraestructuras esenciales para el futuro de Paiporta.

MÁS DE 90 MILLONES DE EUROS

Con un presupuesto global de 90.670.270 euros y una intervención que permitirá reconstruir 22,46 kilómetros de red, el proyecto va más allá de la reparación de los daños ocasionados por la riada y convertirá la infraestructura de saneamiento en una red más eficiente, resiliente y preparada para los retos del futuro.

"Las obras se han diseñado para minimizar las molestias a la ciudadanía, y la coordinación entre el Ayuntamiento, las empresas adjudicatarias y la Policía Local será fundamental para que los trabajos avancen con normalidad durante los próximos años", señala la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val.

Entre las actuaciones previstas destacan la mejora del sistema de drenaje en episodios de lluvias intensas, la adaptación al Real Decreto 665/2023 sobre desbordamientos de los sistemas de saneamiento, la construcción de nuevos elementos de control y retención de contaminantes y la incorporación de soluciones orientadas a la sostenibilidad y la resiliencia climática.

El plan contempla la construcción de cinco tanques anticontaminación, un parque inundable y un canal de desagüe verde, así como la implantación de sistemas de drenaje urbano sostenible, pavimentos permeables y nuevas infraestructuras destinadas a mejorar la gestión de las inundaciones.

NO SE PREVÉN CORTES DE AGUA

Desde el equipo técnico de la Unidad de Proyectos Especiales dana de Global Omnium afirman que "se trata de una actuación sin precedentes por su dimensión y complejidad, ya que es la primera vez que se afronta la reconstrucción integral de la red de saneamiento de un municipio mientras se mantiene con normalidad la actividad diaria de la población".

La ejecución completa de las actuaciones está prevista en un plazo aproximado de 48 meses. Según las previsiones actuales, no se esperan interrupciones en el suministro de agua.