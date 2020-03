Un artista a sus comisiones infantiles: "Os guardo las fallas con el mismo mimo con el que las hemos hecho"

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El artista fallero Joserra Lisarde ha colgado en una red social un emotivo mensaje dirigido a las falleras mayores infantiles y presidentes infantiles de las comisiones para las que ha elaborado los monumentos de 2020, en el que les traslada su promesa de que los guardará hasta que las fallas puedan ser 'plantadas' y disfrutadas. "Os prometo que os las guardo con el mismo cariño y mimo con el que las hemos hecho", asegura en el texto.

Lisarde, que está exclusivamente dedicado a plantar monumentos infantiles, dedica sus palabras a las falleras mayores y presidentes infantiles para los que trabaja este año: "Nerea, Jorge, Carmen, Alberto, Claudia, Javier, Aitana, Carmen, Izan, Paula, mis infantiles 2020. Este sábado me hubiese gustado que hubiérais podido disfrutar de vuestras fallas tanto como yo lo he hecho en cada parte del proceso de la creación durante todo el año. Hasta que sepamos qué vamos a hacer con ellas, os prometo que os las guardo con el mismo cariño y mimo con el que las hemos hecho".

"Que nada os robe esa sonrisa que os he visto en cada visita o presentación de bocetos porque, en breve, las sacaremos a la calle para que podáis disfrutarlas", añade, y concluye mandándoles "un besazo enorme" y adjuntado el texto con una imagen de los monumentos bien resguardados en el taller.

Lisarde, en declaraciones a Europa Press, se ha mostrado muy emocionado por la suspensión y aplazamiento de las Fallas como consecuencia del coronavirus, y ha explicado el motivo de su mensaje: "Los niños no tienen la culpa de nada y, aunque la mayoría no tiene redes sociales, los padres se lo leerán, y lo que espero es que esta situación no les afecte tanto como nos está afectando a nosotros".

De hecho, ha roto a llorar y ha asegurado se ha pasado "toda la noche llorando, porque se hace duro". "Que mantengan su ilusión y que sepan que sus fallas las van a tener guardadas", ha indicado el artista fallero, que subraya que él tiene esa posibilidad por las dimensiones de su taller, que se lo permite.

Así, reconoce que no todos sus compañeros tienen esa suerte y él, pese a plantar también en Hogueras de Alicante, puede guardar los monumentos mientras trabaja en los otros. "Tengo dos hogueras en Alicante y, al tener espacio, tengo la suerte de poderlas plantar, pero otros compañeros que plantan fallas en Especial aquí y monumentos en Alicante, no tienen espacio", lamenta el artista, que opina que "lo mejor que se podía haber hecho era sacar las Fallas y quemarlas".

Lisarde ha ganado varios premios en su trayectoria tanto en localidades valencianas como en València capital, donde el pasado año logró un primer premio de sección y un mejor ninot de sección, este último que ha repetido en 2020, aunque ha lamentado que "ya no sirve de nada".

Por ejemplo, en el municipio de San Antonio de Benagéber planta la infantil de la Falla Túria-Plaça de l'Ajuntament, ya por cuarto año, y donde ha logrado, un cuarto, un primero (y ninot indultat) y un segundo en 2020. En esta ocasión, el mensaje se lo dedica a Carmen, la fallera mayor infantil, e Izan, el presidente.