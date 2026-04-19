El artista Dani Fernández, intervenido con éxito tras caerse durante un concierto en València

Dani Fernández en imagen de archivo. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El artista Dani Fernández ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito en el Hospital Quirónsalud Valencia tras la lesión sufrida en su hombro derecho durante el concierto celebrado en Roig Arena en la noche del sábado.

El cantante ha sido operado por los doctores Vicente Carratalá, jefe del Servicio de Traumatología, y Rogelio Carratalá, especialista de su equipo, de una luxación acromioclavicular severa siendo la cirugía más compleja de lo que en un primer momento mostraban las imágenes.

En el momento actual, el paciente se encuentra estable y en proceso de recuperación postoperatoria bajo control y supervisión médica.

Dani Fernández, en un vídeo publicado en sus redes sociales, desgrana que tras la caída tuvo que acudir al hospital. Tras el incidente, el artista, en un primer momento, fue atendido por el equipo sanitario presente en Roig Arena, por lo que se interrumpió la actuación durante unos 20 minutos. Después, el cantante regresó al escenario con el hombro vendado y sujeto con un cabestrillo. Así consiguió finalizar el concierto y, posteriormente, se trasladó a un centro hospitalario.