El artista fallero Paco Torres anuncia un "paréntesis" en València: "Necesito este parón para reencontrarme"

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El artista fallero Paco Torres ha anunciado un "paréntesis" en su trabajo de plantar fallas en la ciudad de València, una decisión que asegura que ha sido "largamente meditada y necesaria para el futuro" tanto de su carrera como de su taller: "Necesito este parón en la ciudad para reencontrarme con el artista que soy".

En un comunicado remitido a los medios, el artista que plantará de nuevo este año en comisiones como El Pilar --de Sección Especial-- o Avenida del Oeste comparte "con el mundo fallero" y sus compañeros de profesión esta decisión "tras años de dedicación absoluta a la creación de fallas en las categorías superiores de València".

"He decidido hacer un paréntesis en la plantà de estas fallas en la ciudad", ha expuesto el artesano, que ha apuntado que la decisión "no nace de una falta de amor" por el oficio, sino más bien "al contrario, del profundo respeto" que le profesa.

Dicho esto, ha indicado que el anuncio ha sido comunicado "de manera transparente y previa" tanto a falla Plaza del Pilar --de la que es fallero-- como a la falla Avenida del Oeste (Els Velluters), "que han sido nuestra casa estos años".

En este sentido, ha defendido que su "compromiso con la palabra dada es innegociable" y ha resaltado que han trabajado "conjuntamente para que esta transición se realice de la forma más respetuosa y organizada posible, velando siempre por el bienestar de las fiestas y de los falleros que han confiado" en su trabajo.

SU TALLER "NO SE DETIENE"

Por ello, ha garantizado que desde su equipo cumplirán con todos proyectos de 2026, "tanto en fallas como en hogueras, con la misma ilusión que siempre hemos demostrado".

También ha recalcado que el taller "no se detiene": "Mi equipo y yo seguiremos en activo, centrando nuestras energías en otros proyectos que nos permitan recuperar la esencia de nuestra artesanía". Finalmente, ha agradecido "de corazón el apoyo recibido" y ha pedido "respeto hacia esta decisión personal y profesional".