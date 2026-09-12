La artista Luli Pampín llevará el 29 de diciembre su nuevo show familiar al Roig Arena

Cartel Luli Pampín - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Luli Pampín llevará el próximo 29 de diciembre su 'Millones de Gracias World Tour' al Roig Arena. Tras una década de éxitos y superando los 22 millones de seguidores, la artista argentina presenta un show único dirigido a toda la familia para cantar, bailar y vivir momentos mágicos con sus canciones más célebres y varias sorpresas.

El crecimiento de Luli Pampín ha sido exponencial desde que en 2026 publicó su primer vídeo en YouTube. A partir de ahí fue acumulando millones de seguidores, numerosos discos y espectáculos en España y Latinoamérica con gran éxito, consolidándola como la artista infantil solista más importante a nivel mundial.

El show destaca por su voz en vivo, pantallas gigantes, más de 20 cambios de vestuario, personajes y efectos escénicos impactantes y un gran elenco de bailarines con coreografías que transformarán el escenario en pura energía. Durante el espectáculo, la artista cantará, entre otras, piezas célebres como 'Camino por la selva', 'A mi burro le duele la cabeza', 'La vaca Lola', o 'Aram Sam Sam'.

Las entradas para el show de Luli Pampin ya están a la venta en la web www.roigarena.com, según ha informado la organización en un comunicado.