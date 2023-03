Los artistas falleros ultiman los monumentos que la próxima semana empezarán a llegar a las calles de València

Ribó y otros representantes municipales realizan junto a las Falleras Mayores la tradicional visita a los talleres antes de la 'plantà'

VALÈNCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los artistas falleros ultiman estos días los monumentos que la próxima semana comenzarán a llegar a las calles de la ciudad de València y a otros poblaciones de su provincia y del resto de la Comunitat Valenciana para celebrar las Fallas 2023, que el pasado domingo arrancaron con el acto de la 'Crida' y que ya han estrenado su programa oficial con el disparo de 'mascletaes' y otras convocatorias.

En los talleres falleros se observan ya escenas, 'ninots', partes centrales y remates de estos monumentos terminados y pintados o a punto de ser finalizados. El alcalde de València, Joan Ribó; el concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana; otros ediles del equipo de gobierno y de la oposición en esta ciudad; las Falleras Mayores 2023, Laura Mengó y Paula Nieto; y sus respectivas cortes de honor han visitado este jueves algunos de estos centros de trabajo.

Todos ellos han participado en la tradicional visita que a primeros de marzo y antes de la 'plantà' se realiza a los talleres ubicados en la Ciudad del Artista Fallero de València, donde han podido observar las tareas para concluir los monumentos y conocer de cerca algunos de los elementos que los compondrán. Entre las piezas que han podido ver estaban las que formarán parte de la falla grande del Ayuntamiento de la ciudad, obra de Manolo García Lleonart y Marina Puche.

Durante el recorrido y en la parada hecha en el taller de Manolo García Lleonart, Laura Mengó ha indicado a los medios de comunicación que la falla que está preparando para el consistorio le ha parecido "muy bonita" y ha asegurado que le ha gustado "muchísimo" tanto a ella como a la Fallera Mayor Infantil y a ambas cortes de honor. Asimismo, ha señalado que ha visto algún elemento de esa falla municipal que pedirá quedarse como recuerdo.

"Me ha parecido muy bonita. Mi más sincera enhorabuena. Tanto a las cortes de honor, como a Paula y a mí nos ha gustado muchísimo todo el trabajo que han realizado. He visto alguna cosa que ya he pedido quedarme de antemano. La verdad que muy bonita", ha expuesto la Fallera Mayor.

Por su parte, Paula Nieto ha aseverado que le "encanta" la falla grande que se 'plantará' ante el Ayuntamiento de la capital valenciana. "Me ha encantado y me ha gustado mucho poder estar aquí en el taller", ha agregado la Fallera Mayor Infantil.

El monumento municipal grande tiene por lema este año 'Cardioversió valenciana', una expresión que se representará con unas grandes letras que durante la visita se han colocado frente a las autoridades municipales, las Falleras Mayores y sus cortes de honor para la foto de familia que se han hecho ante algunos de los 'ninots' y parte del gran corazón que habrá como figura central de esta propuesta.

El alcalde, el resto de concejales y las falleras han podido rodear esta pieza para verla de cerca y han observado también la maqueta del monumento. Manolo García Lleonart ha indicado a Europa Press que el próximo lunes, 6 de marzo, comenzará el traslado de la falla desde el taller hasta la plaza del Ayuntamiento y que concluirá al día siguiente. Asimismo, ha avanzado que esa misma jornada, 7 de marzo, y las siguientes, hasta el día 10, se procederá al montaje.

El artista ha detallado que este último día está previsto conformar el corazón que representará la parte central, tras unir, una sobre otras, las dos mitades que lo forman. La falla tiene una altura total de 23 metros. El gran corazón que se mostrará, de doce metros de altura y ocho de diámetro, muestra la reanimación de la ciudad tras la crisis sanitaria y económica provocadas por la Covid-19.

Joan Ribó ha valorado la oportunidad que la "importante" visita de este jueves da, "un año más", de poder conocer de cerca "el trabajo de los falleros", a los que ha considerado "uno de los corazones" de las Fallas. "Son uno de los grandes corazones de la fiesta y creo que es de justicia rendirles de alguna forma un homenaje" como el que se hace con este recorrido, ha afirmado el primer edil.

"VISITA SIEMPRE OBLIGADA"

"Esta es una visita siempre obligada en estas fechas", ha agregado Carlos Galiana, que ha dado "la enhorabuena" por el trabajo que se observa en estos talleres.

El recorrido de este año se ha iniciado, como en cada edición, en el Museo del Artista Fallero. En él ha participado también el maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros, Paco Pellicer. La ruta ha seguido por las dos naves que tiene Manolo García y ha concluido en la del artista José Ramón Devís, que 'plantará' tres fallas: la de Conde de Salvatierra-Cirilo Amorós, la de Moraira-Nazaret y la de la plaza de Pintor Segrelles.

Devís ha dado a conocer los detalles del monumento de esta última comisión, que con el lema 'El don...de...' representará "los dones que tienen las personas: sabiduría, belleza, sátira y picaresca" a través de distintos personajes.