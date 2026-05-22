Artistas valencianos dedicarán un concierto homenaje a la música de Antonio Vega en el CCCC

Archivo - Imagen de archivo de un 'Encuentro en El Carmen' - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) dedica su próxima sesión de 'Encuentros en el Carmen', que tendrá lugar el viernes 29 de mayo, a la música de Antonio Vega, en un concierto homenaje al cantante y compositor español a cargo de distintos artistas valencianos.

Bajo el título 'Lucha de gigantes. Homenaje a Antonio Vega', la sesión --con entrada gratuita hasta completar aforo-- está producida por la productora musical valenciana Planeta Escenario. La cita recorrerá los hitos de la discografía de Antonio Vega, en solitario y con la banda Nacha Pop, así como versiones que el propio Vega interpretó de obras de otros artistas, con temas como 'La chica de ayer', 'El sitio de mi recreo' o 'Grité una noche', según ha indicado la Administración autonómica en un comunicado.

'Lucha de gigantes' ha reunido para la ocasión un elenco de artistas valencianos. Por su parte, el guitarrista de SOOL Funky Mode, Vicente Marín, pondrá voz a las canciones de Antonio Vega. Los integrantes del grupo Video, Vicente Chust y José Manuel Moles, tocarán las guitarras eléctricas.

A los teclados estará el reconocido músico y tecladista que acompaña a la cantante Bebe en sus conciertos en directo, Pablo Barrios. Al frente de la batería estará quien toca en Bloodhunter y es recordado por formar parte de la banda valenciana de metal, In mute, Adrián Perales. Por último, el intérprete de la banda Plena 79 y habitual en los conciertos de Francisco o Glenda del E, Abel Sanabria, tocará el bajo.

En palabras de López, este homenaje "nace desde la admiración más profunda hacia uno de los músicos, compositores y letristas más importantes de la historia de la música española". "Es un concierto que transita por las emociones más universales: el amor, la pérdida, la búsqueda de uno mismo y la sensibilidad como fortaleza", ha subrayado.

ANTONIO VEGA, LEYENDA DEL POP ESPAÑOL

Antonio Vega (Madrid, 1957-2009) es una de las figuras "más importantes y queridas" de la historia de la música española, ligada a la Movida Madrileña y a la construcción de un cancionero popular que forma parte de la cultura del país.

En 1978 cofundó en Madrid el grupo Nacha Pop junto a su primo Nacho García Vega. La banda se convertiría en uno de los grupos "más representativos" del pop español de los años 80, con una "calidad técnica y compositiva" que los situó en primera línea de la escena nacional. Más de mil conciertos por toda España consolidaron su leyenda.

Desde el primer disco homónimo de 1980, Antonio Vega demostró una capacidad compositiva "extraordinaria" y un lenguaje poético de gran belleza. Canciones como 'Lucha de gigantes', 'Una décima de segundo' o 'Grité una noche' revelaron a un letrista único e irrepetible.

Tras la disolución de Nacha Pop en 1988, Antonio evolucionó hacia territorios "aún más íntimos y personales". Su primer disco en solitario, 'No me iré mañana' (1991), marcó el inicio de una "brillante" trayectoria. En 1992 llegó 'El sitio de mi recreo', considerado el himno de su etapa en solitario.

A lo largo de toda su carrera colaboró con Amaral, Jarabe de Palo, Los Planetas, Iván Ferreiro y Pablo Alborán, entre muchos otros artistas.