El arzobispo de Valencia destaca el consenso en torno a León XIV: "Es lo que la Iglesia necesita en este momento"

VALÈNCA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, ha apelado a la "unidad y la comunión" con el Papa Léon XIV. "Nuestro deber --ha maniefstado-- es expresar la más sincera comunión con el nuevo Papa desde la Iglesia de Valencia. Pienso que el hecho de que la elección haya sido tan rápida es porque fácilmente y muy pronto, ha suscitado un consenso, una comunión en torno a él. Una persona que suscita ese consenso y esa comunión es porque es lo que la Iglesia necesita en este momento".

En la misma línea, el prelado ha enfatizado el sentimiento de "comunión con toda la Iglesia Universal". "Y es un momento para que esta comunión se viva con muestras de afecto, con alegría festiva, pero rezar por el Papa es en estos momentos el deber más importante de todas las comunidades cristianas", ha apostillado.

Monseñor Benavent ha anunciado que el próximo domingo, en la Missa d' Infants, impartirá por primera vez la bendición papal en nombre de León XIV.

"Encomendamos al nuevo Papa a la protección de María, Madre de los Desamparados, quien lo acompañe en su misión al servicio de la Iglesia", ha dicho el arzobispo, que ha subrayado que para los valencianos es "importante la vinculación espiritual con Santo Tomás de Villanueva uno de los santos arzobispos de nuestra diócesis y en la teología de San Agustín".

Además, ha puesto en valor su trayectoria y una formación intelectual, teológica, filosófica, de ciencias y canónica le ayudará mucho en el gobierno de la Iglesia. "El Papa será una persona de una profundidad espiritual importante. Cada Papa aporta también su propia personalidad, su propia manera de hacer las cosas, sus propias prioridades, y eso es un enriquecimiento para la Iglesia", ha aseverado.

El arzobispo ha recordado otros vínculos con la Comunitat Valenciana. "Sé que ha estado en València en alguna ocasión visitando la comunidad de Agustinos, el Colegio de Santo Tomás de Villanueva y la parroquia de Cristo Rey, cuando era Prior general de los Agustinos. También visitó el monasterio de monjas Agustinas de San Mateu, en el Maestrat, que pertenece a la diócesis de Tortosa, de la que Benavent fue obispo.

"De hecho, he hablado con la comunidad y ciertamente están muy contentas de que sea el nuevo papa, porque han tenido en algún momento una relación muy familiar y muy cercana porque el superior general de los Agustinos es también superior general de las monjas Agustinas ermitañas. Es una comunidad religiosa con la que continúo manteniendo una relación personal y la priora me ha dicho que ha estado en un par de ocasiones visitando el monasterio. Siempre me han destacado la profunda cercanía y sencillez en el trato que tiene el nuevo Papa. Por eso creo que es un momento esperanzador para la Iglesia y también un momento esperanzador para la humanidad", ha expuesto.

El arzobispo ha invitado a que en los próximos días "se celebre en todas las parroquias la misa por el Papa y que en las oraciones de los fieles se eleven plegarias también por el fruto de su ministerio al servicio del pueblo de Dios y de toda la humanidad".

"ILUMINAR LOS PROBLEMAS DE LA HUMANIDAD"

Monseñor Benavent ha destacado que "la Iglesia es consciente de que no puede vivir desconectada del mundo, que tiene que abrirse e iluminar los problemas de la humanidad".

"Me hablaron de él como posible Papa alguien que participó en algunas reuniones en Roma, que lo conoció personalmente hace año y medio, y me dijo 'podría ser el próximo Papa'. Y acertó. Con lo cual significa que muchas veces quienes tienen que tomar la decisión sobre la elección, aunque digan que no se conocen, una cierta información de unos sobre otros, estoy seguro que sí que tienen", ha revelado.

A la espera de inicio de su Pontificado, el arzobispo ha destacado las primeras palabras del Papa "el mensaje de paz marca un estilo de lo que tiene que ser la diplomacia vaticana". "La Santa Sede no puede aportar un poder armamentístico, no puede aportar un poder político, sí puede indicar los caminos morales para la auténtica construcción de la paz. No se puede separar la fe cristiana, el conocimiento de Cristo, de la paz".