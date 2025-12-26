Asaja Alicante valora las últimas lluvias como un "regalo de Navidad" para el campo - ASAJA ALICANTE

ALICANTE, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asaja Alicante ha valorado positivamente el último episodio de lluvias registrado en la provincia de Alicante, que ha llegado "como un auténtico regalo de Navidad" para el campo alicantino, "muy castigado por periodos marcados por la sequía".

En un comunicado, la entidad agraria subraya que, "en general", las precipitaciones "han sido muy beneficiosas" para el sector, al tiempo que ha resaltado "la lluvia fina que ha caído de forma suave y progresiva, sin causar erosión por arrastre, ni daños significativos, lo que ha permitido una excelente penetración en el suelo".

En este sentido, el presidente de la asociación ha manifestado su "satisfacción" por los acumulados de lluvia de este jueves, ya que "ha llovido con regularidad en toda la provincia de Alicante y el agua llega en un momento ideal para los cultivos de invierno y secano".

Además, ha continuado, "para el campo esta lluvia es oro pues humedece en profundidad, ayuda a lavar las sales, favorece el desarrollo radicular y alivia nuestros acuíferos tan castigados en un territorio señalado por la falta de agua y ausencia de precipitaciones".

LLUVIA POR ZONAS

Según Asaja Alicante, "las mayores cantidades de lluvia se han concentrado en la Marina Alta, donde se han alcanzado registros especialmente significativos", como los 160 litros por metro cuadrado (l/m2) en Pego, 120 l/m2 en Xaló y Alcalalí y 80 l/m2 en Teulada.

En la Marina Baixa, el episodio ha dejado acumulados "igualmente destacables", con una media de unos 75 l/m2. En áreas "históricamente más afectadas por la escasez hídrica", como la Vega Baja y el Baix Vinalopó, las precipitaciones han supuesto un "alivio notable" y, en algunos casos, "inesperado".

Como anécdota, Asaja Alicante ha señalado que en Elche se ha registrado "el día más lluvioso desde que existen registros", es decir, desde 1953, y la jornada "con temperaturas más frías desde 1962". En estas comarcas se han registrado valores medios de entre 40 y 50 l/m2 en municipios como Torrevieja, Guardamar, Rojales, Los Montesinos, Orihuela y Elche.

En la comarca de L'Alcoià, la lluvia ha alcanzado una media aproximada de 65 l/m2, "un volumen especialmente relevante para los cultivos de cereales de secano". Por su parte, en El Comtat los acumulados han sido "más moderados" al situarse alrededor de los 45 l/m2, "aunque con un impacto igualmente positivo para la agricultura de la zona".

Como contraste, en las comarcas del Vinalopó las precipitaciones han tenido menor incidencia. En puntos del Alto Vinalopó, como Villena, los registros se han situado alrededor de los 20 l/m2, mientras que en el Medio Vinalopó las lluvias han sido algo más apreciables, con medias próximas a los 35 l/m2 en municipios como Aspe, Algueña y Monforte del Cid. En Alicante y la comarca de L'Alacanti, las lluvias han sido "ligeramente más suaves" con valores sobre los 30 l/m2.

"TERRENO ENFANGADO"

Como "único aspecto negativo", Asaja Alicante ha señalado que "el terreno enfangado complica" las labores en el campo en cultivos en plena recolección como la uva de mesa, el olivar, cítricos y hortalizas, donde la demanda de brócoli, alcachofas y lechugas es "altísima en estos días festivos".

"Aun así, el balance es claramente positivo. Ahora toca esperar unos días de sol para que los campos se sequen lo justo y las maquinas y trabajadores pueden volver a la recolección con normalidad", matiza el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu.

En este contexto, la entidad ha sentenciado: "Este episodio navideño de lluvia inyecta una dosis de optimismo al sector agrario alicantino, que sigue luchando contra las adversidades climáticas y dificultades del sector productor primario. Un recordatorio de que, a veces, el mejor regalo no viene envuelto en papel, sino cayendo del cielo".