El número 1 de la candidatura de Vox al Congreso de los Diputados por Castellón, Alberto Asarta, ejerce su derecho a voto - VOX

CASTELLÓ, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número 1 de la candidatura de Vox al Congreso de los Diputados por Castellón, Alberto Asarta, ha animado "a todos los castellonenses a ejercer su derecho al voto" y ha resaltado que "es el momento de expresar en las urnas qué futuro queremos para España, nuestra patria".

Asarta ha ejercido su derecho al voto en el Colegio Angelina Abad de Vila-real, desde donde ha manidestado que confía en que "esta jornada transcurra con normalidad, con todas las garantías democráticas y con el máximo respeto a la voluntad de los españoles". "Aspiramos a una España próspera, fuerte y unida. Y viva España", ha finalizado.

Por su parte, la número 2 de la candidatura y también presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha dado las gracias "a todas las personas que hacen posible estas elecciones y especialmente a quienes velan por la transparencia y las garantías del proceso electoral". "Desde Vox estaremos muy atentos para que se cuente correctamente hasta el último voto", ha agregado.

Massó ha apuntado que es un "gran día" para los castelloneses que, "al igual que el resto de los españoles, están llamados a hacer historia". "Deseamos que esta jornada electoral esté marcada por una participación masiva que permita a los ciudadanos decidir el rumbo de España".