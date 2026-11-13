Ascer dice que el acuerdo europeo sobre derechos de emisión es "muy positivo" para el futuro del sector cerámico

CASTELLÓ 13 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) ha valorado hoy el acuerdo europeo para aumentar los permisos gratuitos de emisión de CO2 que reciben las industrias con un elevado consumo de energía, como las químicas, papeleras o cerámicas, y ha indicado que es una noticia "muy positiva" para el futuro del sector cerámico.

Así, la patronal del sector cerámico ha subrayado que, tras la reunión a tres bandas celebrada ayer entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, que concluyó con un acuerdo provisional sobre la revisión de los parámetros de referencia para la asignación gratuita de derechos de emisión en el período 2026-2030, la primera valoración de Ascer es "muy positiva".

"Aunque estamos a la espera de acceder al texto del acuerdo para analizar en detalle su alcance, la información publicada oficialmente permite concluir que se ha alcanzado uno de los principales objetivos: que se reconozcan las particularidades del sector fabricante de baldosas cerámicas y la necesidad de establecer un tratamiento más justo, que refleje la realidad técnica de nuestra industria y sus posibilidades reales de descarbonización", ha apuntado.

El acuerdo -según Ascer- abre la puerta a establecer parámetros de referencia específicos por sectores, "lo que supone un avance fundamental para corregir una situación que venía penalizando a la industria cerámica y comprometiendo su competitividad, pese a los importantes esfuerzos e inversiones realizados durante años para reducir sus emisiones".

Este resultado -ha destacado la patronal- es fruto de un trabajo colectivo muy intenso, en el que han participado instituciones de ámbito local, autonómico, nacional y europeo, representantes y grupos políticos de distintos colores, sindicatos, así como los colegas de Confindustria Ceramica y Cerame-Unie.

"ESFUERZO COMPARTIDO"

"Un esfuerzo compartido, basado en argumentos técnicos y en una interlocución constante, que ha permitido trasladar a las instituciones europeas las singularidades de nuestro proceso productivo y la necesidad de que la regulación climática tenga en cuenta la realidad industrial", ha apuntado Ascer.

"Desde ASCER queremos agradecer públicamente la labor e implicación de todos los que han contribuido a alcanzar este acuerdo. Es un paso muy importante para el sector cerámico español y europeo, aunque todavía queda trabajo por delante para concretar su aplicación y garantizar que este reconocimiento se traduzca en una asignación de derechos de emisión verdaderamente ajustada a las características de nuestra industria", ha manifestado Ismael García Peris, presidente de Ascer.

"A falta de conocer la letra pequeña del acuerdo y concretar su aplicación, estamos ante una noticia muy positiva para el futuro del sector cerámico español y europeo", ha concluido García Peris.