ASCER sitúa en el 1,18 por ciento el seguimiento de la huelga en el sector cerámico

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CASTELLÓ 11 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) sitúa el seguimiento de la huelga general en el sector azulejero en torno al 1,18 por ciento.

Así, según ha informado la patronal, los datos provisionales de los turnos de noche y mañana reflejan un seguimiento de la huelga del 1,01% y del 1,36%, respectivamente.

Estos porcentajes se han obtenido según los datos de la encuesta realizada por ASCER entre sus asociados, con una participación del 42% empresas y del 75% de la plantilla sectorial. La jornada de huelga transcurre con práctica normalidad en la actividad productiva y sin ningún incidente, según ASCER.