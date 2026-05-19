Así queda la oferta "definitiva" de Educación para desencallar la huelga indefinida del profesorado

La consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí, y el secretario autonómico, Daniel McEvoy. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación ha presentado, en la última reunión que ha mantenido con los sindicatos este martes, su propuesta "definitiva" y para que la que espera una contestación mañana a las cinco de la tarde. El documento, fruto de sucesivas reelaboraciones, incluye un total de siete puntos con propuestas que van desde los salarios a las infraestructuras, pasando por plantillas y ratios.

AUMENTO RETRIBUCIONES

Esta última propuesta para intentar desbloquear el conflicto y que los sindicatos desconvoquen la huelga indefinida que se desarrolla en la enseñanza pública valenciana desde el pasado 11 de mayo, contiene el incremento salarial de 200 euros brutos al mes --75 euros en septiembre de 2026 y enero de 2027, y el resto en enero de 2028 dentro del complemento autonómico--.

En este sentido, la Conselleria subraya que los salarios docentes se quedarían en 2.800 euros brutos al año convirtiendo al profesorado de Secundaria en "el mejor pagado de España", al quedar su sueldo en 41.750 euros, sin contar complementos ni antigüedad.

RATIOS

En el primer apartado, el de las ratios --uno de los que ha provocado un "sabor agridulce" en los sindicatos al no haber cumplido sus exigencias-- se mantiene el calendario presentado por Conselleria que deja 22 niños en infantil para 2027-2028. En cambio, en el caso de los demás ciclos, se seguirá la cifra que fije reglamentariamente el Ministerio. En Primaria también para 2028-2029, en Secundaria para 2028/2029 y en Bachillerato para 2029-2030, y conservan la negociación para la implantación de días de libre disposición y el reconocimiento del derecho a la desconexión digital del profesorado.

Por otra parte, ofrecen constituir Mesas de Trabajo para "seguir avanzando en la reducción progresiva de ratios en función de disponibilidades presupuestarias". Además de establecer una ratio máximo de ocho alumnos por aula UECO (Unidad Específica en Centro Ordinario) a partir de 2027/2028, aunque en el documento se explica que "se respetarán los derechos de los alumnos ya escolarizados".

Asimismo, se ha negociado una Mesa Técnica para estudiar los desdobles de FP, la regulación expresa de los centros con características singulares y la aplicación de reducciones adicionales, a la que se añade una Mesa Técnica para ello.

SIMPLIFICACIÓN BUROCRÁTICA

Para lograr una simplificación burocrática, se plantea la aprobación de un Decreto de simplificación administrativa educativa en un plazo de seis meses desde la firma del acuerdo, que incluirá la implantación de la Expedición Digital del Docente (EDEN), la derogación de aspectos de los Reglamentos de Organización y Funcionamiento (ROF) en Primaria y secundaria, así como la regulación del trabajo fuera de los centros y una prohibición del aumento de la carga burocrática.

PLANTILLAS DOCENTES

El punto de las plantillas docentes presenta la revisión y actualización de los anexos de la Orden, que "evaluará y ajustará las necesidades del sistema", con la variación de que "en todo caso" se establecerá un calendario de negociación en 15 días. Además, continúa con las propuestas de optimizar el actual sistema de sustituciones y con la compensación de horas del equipo directivo de Primaria.

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

En el bloque de infraestructuras educativas la Conselleria ofrece un Plan Director de Infraestructuras Educativas que incluye un Plan de Confort Térmico y otro de Accesibilidad. Además de la Línea de subvenciones dirigida a ayuntamientos, el impulso de la ejecución del Plan Edificant, una inversión propia de la administración, reuniones trimestrales de seguimiento y una especial atención a los centros afectados por la dana.

INCLUSIÓN EDUCATIVA

La Inclusión educativa mantiene la adhesión de la modificación para prestar atención al alumnado de la enseñanza de Régimen Especial a través de las Unidades Especiales de Orientación (UEO). Además, la propuesta continúa con las 135 nuevas plazas para profesorado de AL (Audición y Lenguaje), 150 nuevas aulas Unidad Específica en Centro Ordinario (UECO) en la legislatura actual, garantizar el compromiso del Consell con la inclusión educativa, impulsar las Unidades de Detección Precoz en Salud Mental y desarrollar el marco normativo del Plan Autonómico de Convivencia (CONVIU-RE).

FORMACIÓN PROFESIONAL

Finalmente, para las mejoras en FP, la propuesta contempla el mantenimiento con fondos propios de los ciclos formativos implantados con fondos europeos, una oferta formativa que sigue los criterios objetivos e incorpora las propuestas de los Consejos Territoriales de FP (ocupabilidad, desarrollo social, ruralidad y mejora de los itinerarios formativos), impulso de la Red Orienta FP, una Mesa Técnica para informar de la oferta formativa propuesta por los Consejos Territoriales y una Mesa Sectorial a partir del curso 2026/2027.