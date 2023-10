Así queda el reparto de áreas y delegaciones en el gobierno de València tras el pacto entre PP y Vox

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ejecutivo de València cuenta desde este viernes con una nueva estructura tras el pacto de gobierno entre PP y Vox dado a conocer esta jornada. Este equipo pasa de tener 13 ediles y de dirigir la ciudad en minoría a estar integrado por 17 concejales a partir de la incorporación de los 4 representantes de Vox.

La alcaldesa de la capital valenciana, la 'popular' María José Catalá, ha presentado el acuerdo y el reparto del nuevo ejecutivo en una comparecencia ante los medios de comunicación junto a todos los ediles del nuevo gobierno. Vox asumirá tres áreas del consistorio y diez delegaciones, mientras el PP será responsable de 11 áreas.

Dentro de Alcaldía estará la Delegación de Relaciones Institucionales y con otras Administraciones y Portavocía del gobierno, en manos de Juan Carlos Caballero (PP), así como Comunicación y Relaciones con los Medios, que también ostenta este edil. Además, incluye la Delegación de Grandes Proyectos, con José Marí Olano (PP) al frente; la Turismo y la Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de Inversiones, responsabilidad de Paula Llobet (PP).

El área de Alcaldía no sufre cambios. La de Hacienda y Participación, en manos del PP, la conforman la Delegación de Hacienda y Presupuestos con María José Ferrer San Segundo (PP) a la cabeza; la de Transparencia, Información y Defensa de la Ciudadanía, que llevará Juan Carlos Caballero (PP); y la de Pedanías, Participación y Acción Vecinal, que es para Ferrer San Segundo.

El área de Patrimonio, Recursos Humanos y Técnicos, también del PP, tiene la Delegación de Patrimonio y la de Control Administrativo, a cargo de Marí Olano; así como con la de Recursos Humanos, la de Servicios Centrales Técnicos y la de Contratación dirigidas por Julia Climent.

El área de Seguridad y Movilidad estará también en manos del PP pero con algunos cambios porque se separan Policía Local y Bomberos. Así, la Delegación de Policía Local se mantiene en manos de Jesús Carbonell (PP), mientras que la de Prevención y Extinción de Incendios será para Caballero, que también llevará la Delegación de Protección Civil. En este grupo entran también la Delegación de Movilidad y la de Espacio Público, que siguen con Carbonell; la Comercio y Mercados, que mantiene a Santiago Ballester (PP) al frente.

El área de Urbanismo, Vivienda y Licencias, también de los 'populares', sigue teniendo como responsable a Juan Giner (PP) con las delegaciones de Vivienda; Gestión de Obras y Mantenimiento de Infraestructura; Planificación y Gestión Urbana; y Licencias Urbanísticas-Actividades.

El PP conserva además el área de Residuos, Mejora Climática y Gestión del Agua con el edil Carlos Mundina al frente de Limpieza y Recogida de Residuos; Ciclo Integral del Agua; Mejora Climática, Acústica y Eficiencia Energética; y Cementerios y Servicios Funerarios. En el área de Bienestar Social, también del PP, mantiene a Marta Torrado (PP) en la Delegación de Servicios Sociales y contará con Rocío Gil en Igualdad.

El área de Cultura, Educación, Deportes y Fallas tendrá miembros del PP y de Vox. Aquí están la Delegación de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales con José Luis Moreno (PP) al frente; la de Educación, con Rocío Gil, que mantiene Deportes. Aquí se desglosan Fallas y Junta Central Fallera, que sigue siendo para Santiago Ballester, del resto de fiestas de la ciudad, que pasan a ser de Vox en una área distinta dirigida por este grupo.

Vox se hace cargo del área de Empleo, Emprendimiento y Formación, con la Delegación de Empleo y Formación, para su portavoz, Juanma Badenas; y la Delegación de Emprendimiento que pasa a manos de la edil Cecilia Herrero (Vox).

El área de Parques y Jardines y Espacios Naturales es también para los nuevos socios del ejecutivo, con la Delegación de Parques y Jardines, que dirigirá Juanma Badenas; la de Devesa-Albufera, que queda en manos de José Vicente Gosálbez (Vox); la de Playas, que pasa a Mónica Gil (Vox), y la de Agricultura con Cecilia Herrero al frente.

Además, Vox llevará el área de Familia, Mayores y Tradiciones. En ella está la Delegación de Familia, Juventud e Infancia, con Mónica Gil; la Delegación de Mayores, con Gosálbez, que también asume Sanidad y Consumo. Fiestas y Tradiciones queda en manos de Mónica Gil.

TENENCIAS DE ALCALDÍA

El acuerdo de gobierno entre el PP y Vox contempla también cuatro tenencias de Alcaldía. La primera, la tercera y la cuarta las ocupará el PP con Ferrer San Segundo, Julia Climent y Juan Giner al frente. La segunda es para Vox y la asumirá Juanma Badenas.

Asimismo, hay cambios en la Junta de Gobierno Local, que presida por la alcaldesa la formarán Ferrer San Segundo, Badenas, Climent, Giner, Caballero, Marí Olano, Moreno, Llobet, Ballester, Carbonell y Herrero.

Catalá ha expuesto que el acuerdo se ha hecho "sobre un reparto proporcional a los resultados electorales" y ha añadido que las áreas del PP "no sufren excesivos cambios", pensando en la "estabilidad" del Ayuntamiento" y en favor de "una estructura operativa" para "no alterar" y "afectar lo mínimo posible" al trabajo de esta administración.

Preguntada por el nombre del pacto, ha dicho que no hay ninguno y se ha referido a él como "acuerdo de gobierno para València", además de indicar que darle una denominación "responde a la escenografía de izquierdas" y no a la "seriedad" de los partidos de su gobierno. Ha descartado "perder tiempo en esa puesta en escena" y ha afirmado: "No nos preocupa tanto el nombre, sí que el Ayuntamiento funcione bien".

Badenas ha considerado que con la entrada de Vox en el ejecutivo "la defensa de las tradiciones y el sentir mayoritario de los valencianos se va a ver reflejado en la forma de gobierno". "Va a ser fácil que los principios y valores del programa de Vox se reflejen", ha dicho.

"ABSOLUTAMENTE TEMERARIO"

Desde la oposición, el edil de Compromís Pere Fuset ha aludido a la decisión de dejar en manos de Vox todas las fiestas excepto Fallas y ha dicho que "censurar a personajes de la Cabalgata de Reyes, recuperar un maltrato animal como el toro embolado, atacar las libertades religiosas, el 9 d'Octubre y sustituir la referencia a la Cultura Festiva por Fiestas y Tradiciones era la mejor pista de que el PP acabaría por regalar la gestión festiva a la extrema derecha".

"Extirpar fiestas y Fallas en dos concejales y partidos diferentes y hacerlo a menos de cinco meses de la fiesta es absolutamente temerario y dice muy poco que le interesa a la derecha, una cultura festiva que sólo quieren para arrancar votos", ha añadido Fuset. Ha manifestado que la división "puede poner en peligro la gestión de permisos y ayudas para las comisiones falleras" y "el funcionamiento de una fiesta enorme".

"Con las fiestas en manos de los más ultras entre los ultras estamos convencidos de que los avances conseguidos en los últimos años en celebraciones para todos como Navidad o Gran Feria de Julio peligran. Tratarán de atacar la diversidad y el potencial cohesionador de las fiestas", ha afirmado el representante de Compromís.