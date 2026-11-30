El president de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante el seguimiento de la jornada electoral de los comicios generales en la sede del PP, a 29 de noviembre de 2026, en Valencia - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado este domingo las elecciones generales al Congreso de los Diputados en los municipios de los principales líderes autonómicos, en unos comicios en los que Vox ha sido la formación que más ha subido en todas estas localidades y donde el PSOE se ha impuesto en Sueca (Valencia), de donde es el síndic de Compromís, Joan Baldoví.

Así, en Finestrat (Alicante), municipio del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y del que fue alcalde, el PP de Alberto Núñez Feijóo ha logrado 1.294 votos, el 40,96 por ciento, si bien baja 1,69 puntos porcentuales en comparación con 2023; el PSOE ha recibido 749 votos, el 23,71%, 2,28 puntos porcentuales menos y Vox, 688, lo que supone el 21,77% y 4,09 puntos más.

En Gandia (Valencia), localidad de la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, el PP ha obtenido 13.052 votos, el 34,44%, 0,66 puntos porcentuales menos; el PSOE, 10.623, el 28,03% y 6,99 puntos porcentuales menos y Vox, 7.379 votos, el 19,47% y 4,89 puntos más.

En el municipio del síndic de Compromís, Sueca, es el PSOE el que se ha impuesto en los comicios, con 5.203 votos, el 30,70%, si bien pierde 7,22 puntos porcentuales; el PP logra 4.548 votos, el 26,83% y una caída de 0,28 puntos porcentuales; mientras que Compromís-Front Valencià es la tercera fuerza política, con 3.501 votos, el 20,66% y Vox consigue 2.866, el 16,91% y sube 4,90 puntos porcentuales.

La líder autonómica de Podem, María Teresa Pérez, y número uno de la candidatura de Compromís-Front Valencià por Alicante (que ha logrado escaño), María Teresa Pérez, es de la localidad de Petrer, donde el PP también ha ganado las elecciones generales con 7.805 votos, el 34,35% y con 0,94 puntos porcentuales más; el PSOE ha sido la segunda fuerza, con 6.530 apoyos, el 28,74% y 7,92 puntos porcentuales menos; Vox, tercera, con 4.519, el 19,89% y 5,63 puntos porcentuales. Compromís-Front Valencià ha cosechado 2.472 votos, el 10,88%.

Otros candidatos y cabezas de lista tampoco han conseguido que sus partidos se hayan impuesto en sus municipios. Es el caso de l'Olleria, de donde es la cabeza de lista de Compromís-Front Valencià por Valencia, Àgueda Micó. En esta localidad el PP ha logrado 1.787 votos, el 35,79%, con 4,01 puntos porcentuales menos; Vox se ha situado en la segunda posición, con 1.138 votos, el 22,79% y 7,14 puntos más; el PSOE ha sido la tercera fuerza, con 962 votos, el 19,26% y 2,56 puntos porcentuales menos y Compromís-Front Valencià ha logrado 906, el 18,14%.

En Carcaixent, ciudad del ministro de Hacienda y número dos del PSOE al Congreso por Valencia, Arcadi España, el PP se ha impuesto con 4.040 votos, el 31,97% y 1,02 puntos porcentuales menos; el PSOE ha recibido 2.997 votos, el 23,71% y 5,24 puntos porcentuales menos, mientras que Vox logra 3.181 votos, el 28,95% y 5,5 puntos porcetuales más.

En Ontinyent, municipio de la secretaria de Organización del PSOE y número tres por Valencia, Rebeca Torró, el PP saca 6.653 votos, el 30,45% y 0,81 puntos porcentuales más; el PSOE, 6.214 votos, el 28,44% y baja 4,12 puntos porcentuales; Compromís-Front Valencià, 4.387 votos, el 20,08% y Vox es la cuarta fuerza con 3.538 votos, con el 16,19 % y 3,56 puntos porcentuales más.

En València capital, donde votan la cabeza de lista del PP por la provincia, María José Catalá; la del PSOE, Pilar Bernabé, y el candidato de Vox, Ignacio Gil Lázaro, el partido de Feijóo ha obtenido 172.020 votos, el 36,20%, y 0,34 puntos porcentuales menos; la formación de Pedro Sánchez, 117.800, el 24,79%, 4,67 puntos porcentuales menos; Compromís-Front Valencià, 82.508 apoyos, el 17,36% y Vox, 80.781, el 17,00% y 2,88 puntos más.