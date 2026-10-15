Asisten a una anciana de 80 años con síntomas de ahogamiento en la playa del Arenal de Calp

Archivo - Imagen de la playa del Arenal-Bol en Calp (Alicante)
Archivo - Imagen de la playa del Arenal-Bol en Calp (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE CALP - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 15 octubre 2026 10:50
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   ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Los servicios sanitarios han asistido a una anciana de 80 años con síntomas de ahogamiento en la playa del Arenal de Calp, según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   Ante este suceso, que ocurrió este miércoles, el CICU movilizó una unidad de Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y otra de Soporte Vital Básico (SVB).

   El equipo médico del SAMU asistió a la mujer, que fue trasladada en la ambulancia de SVB al Hospital de Dénia con esos síntomas, han explicado las mismas fuentes.

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