Asistidas dos jóvenes en un accidente entre dos coches en Alcàsser

Imagen del accidente - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos sanitarios han asistido este lunes por la mañana a dos mujeres de 19 y 21 años por contusión y politraumatismo, respectivamente, en un accidente entre dos coches en la carretera de Torrent a Picassent (Valencia), en el término municipal de Alcàsser.

A las 11.15 horas se ha alertado del siniestro, hasta donde se han desplazado una unidad del SAMU y otra de Soporte Vital Básico (SVB). Una vez asistidas las jóvenes, ambas han sido trasladadas al Hospital La Fe de València, informa el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El Consorcio Provincial de Bomberos ha intervenido en este accidente con efectivos de Torrent y Silla. Según el organismo provincial, uno de los coches ha volcado lateralmente y los bomberos han excarcelado a una persona, mientras otra ha salido por su propio pie.