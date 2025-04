Asociación DANA Horta Sud plantea a Bernabé la necesidad de dar de baja coches desaparecidos para acceder a las ayudas

Destacan las "ganas de ayudar" de la delegada y dudan de que la Generalitat tenga "algún interés" en reunirse con ellos

La Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud-Valencia se muestra "convencida" de que los afectados por la dana con un vehículo desaparecido en las inundaciones podrán gestionar la baja definitiva de los coches para así poder tener acceso a las ayudas, tras reunirse con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Así lo ha resaltado Christian Lesaec, presidente de la asociación, en declaraciones a los medios de comunicación esta tarde en València, tras mantener un encuentro de algo más de dos horas junto con algunos asociados con la delegada.

En la reunión, la entidad ha abordado uno de los asuntos que "más les preocupa" a sus asociados, como es la gestión de la baja definitiva de vehículos que desaparecieron el 29 de octubre en la dana, bien porque fueron retirados por ayuntamientos, grúas o robados.

"Están muy preocupados por el tema de la baja, cómo gestionar la baja definitiva para poder gestionar las ayudas. Le hemos planteado este problema a la delegada, porque además ellos tienen que hacer la gestión en la DGT", ha explicado.

Lesaec ha apuntado que Bernabé les ha indicado que primero están trabajando con los coches que han sido peritados correctamente y, una vez acaben esa peritación, comenzarán con los vehículos desaparecidos y les ha recomendado que interpongan una denuncia ante la Guardia Civil por los coches desaparecidos, lo que también servirá para contabilizar el número de vehículos afectados por esta situación, de entre los 130.000 siniestrados en la dana.

"Ha dicho que no nos preocupemos, que trabajarán con la Guardia Civil para que esos coches sean todos declarados en siniestro total y, por lo tanto, la gente pueda acceder a las ayudas y, sobre todo, a la baja definitiva", ha recalcado.

En este sentido, Lesaec se ha mostrado "totalmente convencido" de que se llevará a cabo la baja definitiva de estos vehículos, ya que ha insistido en que lo que más les "preocupaba" era dar tranquilidad a sus asociados en relación a este asunto. "Creo que puedo tranquilizar a nuestros asociados y a todos los que están en esta misma situación", ha enfatizado.

Por otra parte, ha detallado que han tratado la situación de los edificios y ascensores afectados, aunque Bernabé les ha indicado que es competencia de ayuntamientos y Diputación. No obstante, Lesaec ha agregado que la delegada les ha trasladado que "entre el 60 y 70 por ciento de la maquinaria de España está trabajando aquí en la Comunitat Valenciana y que han hablado con diferentes empresas para asegurarse que el trabajo que se está haciendo es correcto" y analizarán cómo pueden ayudar a mejorar la situación.

En relación a las infraestructuras, el representante de la asociación de damnificados ha apuntado que Bernabé les ha manifestado que el plan en el barranco de la Saleta está cercano a aprobarse, mientras que en el del Poyo hay una comisión de expertos y "aún no se comenzará a trabajar", ya que actualmente se centran en "lo más urgente" de la reconstrucción.

PERSONAS MÁS VULNERABLES

Lesaec ha relatado que también han abordado la salud mental, que es competencia del gobierno valenciano, pero ha precisado que la Delegación "ha firmado un convenio con la Generalitat para poder intervenir también por medio de los ayuntamientos y servicios sociales y, de esta forma, poder acceder sobre todo a las personas más vulnerables y, en particular, a los familiares de las personas que murieron ese día y ayudar un poco y dar una asistencia psicológica, que es muy necesaria", aunque ha añadido que, para ello, necesitan "autorización" del Consell.

Por último, también han hablado sobre pymes y autónomos y los pagos de impuestos y Bernabé les ha trasladado que analizarán ampliar los plazos porque "hay empresas que les cuesta".

Lesaec se ha mostrado "satisfecho" con la reunión y ha resaltado la "empatía" mostrada en el encuentro. "Nosotros, de momento, tenemos la sensación de que por parte de la delegada del Gobierno hay intención y ganas de ayudar. Por eso hemos venido a esta reunión", ha subrayado.

Consultado por si tratarán de reunirse con la Generalitat, a quien a mitad de marzo solicitaron por carta un encuentro y no han recibido respuesta, Lesaec ha apuntado que "se puede hablar" y ha destacado que él hace "lo que dicen los asociados", aunque ha agregado que su "sensación" es que no se reunirán. "No sé yo si la Generalitat tiene algún interés en reunirse con nosotros", ha zanjado.