Asociación Victimas Mortales DANA dicen que el Es-alert llegó tarde: "No sirvió para evitar el peligro, es imperdonable"

Archivo - La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O, Rosa Álvarez (d) durante una concentración. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O ha lamentado que el mensaje del Es-Alert que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana envió este miércoles a los teléfonos móviles de la ciudadanía de la provincia de Valencia "llegó muy tarde por lo que, otra vez, no sirvió para evitar el peligro, lo que es imperdonable".

En un comunicado, el colectivo expone que "la jornada del 16 de septiembre fue una tarde y ha sido una noche de mucha angustia en el colectivo de familias de las víctimas mortales de la dana porque, de nuevo, sentíamos la desprotección y porque, de nuevo, hemos comprobado que se ha llegado tarde".

"El sistema Es-Alert está para ser utilizado como alerta, no para que se envíe cuando ya está todo inundado. Eso es una irresponsabilidad. Es cierto que, en esta ocasión, el mensaje era más o menos correcto, pero ¿de qué sirve si llega cuando las carreteras y los túneles ya están cortados, y los garajes anegados?", plantean.

Desde la asociación añaden que, "si bien en algunos puntos la situación no era comparable a la dana del 29 de octubre de 2024 porque entonces no llovió en l'Horta Sud y en esta ocasión no ha llovido tanto en las cabeceras de los barrancos, el colectivo de personas afectadas no pudimos evitar rememorar aquella tragedia porque el ruido de los truenos, el viento y el agua que caía nos hacía temer las peores consecuencias y además el Es-Alert volvió a llegar muy tarde".

También califican de "grave irresponsabilidad que la Generalitat Valenciana no suspendiera por la tarde la actividad laboral, lo que puso en peligro a muchas personas en sus desplazamientos de regreso a casa".

"Igual que muchos ayuntamientos cancelaron clases o actividad deportiva, la Generalitat tendría que haber suspendido la jornada laboral a partir de una hora. La consecuencia fue que cientos de personas se quedaron atrapadas en la Pista de Silla, de regreso del trabajo de València a l'Horta Sud, mientras caía una tromba, lo que las puso en peligro y se podía haber evitado tomando medidas", argumentan.

En este punto, han incidido en que "hay muchos negocios como los centros comerciales, las gasolineras o las farmacias que cierran muy tarde" y "las personas que trabajan allí, luego tienen que volver a su casa y coincidió con el momento de la tromba". "De nuevo, la Generalitat ha dejado de asumir la responsabilidad y ha puesto a la gente en peligro", han censurado.

UNA RED DE "AUTOCUIDADO"

Por otra parte, el colectivo señala que el grupo de WhatsApp funcionó en la jornada del 16 de septiembre "como una red de apoyo durante todo el día y parte de la noche".

"Fue una especie de autocuidado porque seguimos sin tener confianza en quien nos tiene que proteger, que es sobre todo la administración autonómica. Y episodios como el que hemos vivido no ayudan a recuperar la confianza".