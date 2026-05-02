Asociaciones de víctimas dana declinan participar en la Mesa Permanente de Trabajo del Comisionado para la Recuperación

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O, Rosa Álvarez, ofrece declaraciones a la prensa, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024 y la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, con la adhesión de los Comités locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER), han decidido declinar la invitación para participar en la reunión convocada por la Dirección General de Atención a las Víctimas y Afectados y el Comisionado para la Recuperación para el lunes 4 de mayo.

La decisión responde a una reflexión colectiva y a la "preocupación" ante un orden del día que, a su entender, "no responde a las necesidades reales y urgentes" de la ciudadanía afectada por la riada del 29 de octubre de 2024.

"Consideramos especialmente grave que, año y medio después de la tragedia, la reunión continúe centrada principalmente en cuestiones organizativas, de presentación institucional y de imagen, sin incorporar asuntos fundamentales que afectan directamente a la vida cotidiana de las personas damnificadas", señalan en un comunicado.

El orden del día planteado, aseveran, no incluye cuestiones "prioritarias y urgentes" como la situación de las ayudas al alquiler dana y la "incertidumbre de muchas familias" de cara a los próximos meses; la actualización del estado de las ayudas al comercio y a las personas autónomas afectadas; el estado de las infraestructuras educativas y la situación de los centros afectados.

Tampoco aparece en el orden del día la situación de los ascensores y aparcamientos; la "planificación real" ante futuras emergencias; la revisión de los protocolos de emergencia y alerta; la situación de los servicios públicos y de salud mental comunitaria o las políticas de adaptación al cambio climático y protección de la población.

Por el contrario, uno de los puntos centrales de la convocatoria es la presentación de las 'I Jornadas Internacionales de Atención a las Víctimas de Catástrofes', una propuesta que, "sin cuestionar el valor académico o institucional que pueda tener", consideran "absolutamente alejada" de las necesidades "inmediatas y reales" de la población afectada.

"RESPUESTAS CONCRETAS E INFORMACIÓN ÚTIL"

Por ello, entienden que, en estos momentos, la ciudadanía necesita "respuestas concretas, información útil, seguridad, recursos y compromisos efectivos, y no espacios orientados principalmente a la proyección institucional o a una posible estrategia de comunicación e imagen".

"Las víctimas y las personas afectadas no necesitan ser utilizadas como escenografía institucional mientras continúan sin resolverse cuestiones básicas de reconstrucción, vivienda, prevención y protección", remarcan.

Además, recuerdan, en el planteamiento inicial trasladado a las entidades participantes se indicó que la Mesa Permanente de Trabajo tendría un carácter "estrictamente técnico, sin participación política directa y con reuniones de trabajo privadas, sin comunicación previa a los medios ni presencia mediática, hasta que existieran conclusiones importantes que comunicar públicamente". A su juicio, el formato final planteado "se aleja claramente" de aquel espíritu inicial de trabajo "discreto, útil y centrado en las necesidades reales de las personas afectadas".

A esta situación, abundan, se suma un elemento de fondo que "no se puede obviar: desde la administración autonómica todavía no se han asumido las responsabilidades políticas derivadas de la negligente gestión del 29 de octubre de 2024". "Año y medio después, continúan formando parte del Consell las mismas personas responsables políticas que no estuvieron a la altura de la situación que el pueblo valenciano requería en un momento de emergencia extrema", afirman.

Para estas asociaciones, resulta también "inadmisible" que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "continúe sin pedir el acta" a su antecesor Carlos Mazón "y mantenga una protección política que la ciudadanía entiende cada vez menos". "Mientras las víctimas seguimos exigiendo explicaciones y responsabilidades, Mazón continúa actuando con una absoluta falta de respeto institucional, acumulando salidas de tono, burlas y ausencias, amparado irresponsablemente en una situación de aforamiento que Pérez Llorca ha decidido sostener políticamente", subrayan.

"PROFUNDAMENTE POLÍTICO Y DEMOCRÁTICO

Por ello, "el problema ya no es solo jurídico, sino profundamente político y democrático": "Mantener a Carlos Mazón como diputado es mantener vivo el mensaje de que, después de 230 víctimas mortales, no hace falta asumir responsabilidades ni dar ejemplo ante la ciudadanía. Por ello, las asociaciones de Víctimas de la Dana están ultimando una moción para que los ayuntamientos valencianos insten a Les Corts Valencianes a retirarle el acta y, con ella, el aforamiento a Carlos Mazón".

Y agregan: "Será, una vez más, el momento en el que los partidos políticos que continúan sosteniendo y protegiendo a Carlos Mazón se retraten públicamente ante la sociedad valenciana. Esperamos que todos los diputados y diputadas sean consecuentes con el sentido de su voto y con la necesidad de recuperar la confianza democrática de la sociedad valenciana".

Dicho esto, prometen que las entidades continuarán trabajando "desde los pueblos, desde el apoyo mutuo y desde la defensa de la verdad, la justicia, la reparación y la seguridad de la ciudadanía ante futuras emergencias".