Asociaciones de víctimas de la dana piden en Les Corts "verdad" y "justicia": "Seguimos llorando lágrimas de barro"

La coordinadora de SOS Desaparecidos en la Comision de Investigacios sobre las causas de las inundaciones causadas por la dan - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones SOS Desaparecidos y Damnificados por la Dana Alfafar/Horta Sud han reclamado este lunes en la comisión de Les Corts sobre el 29 de octubre de 2024 "verdad" y "justicia" en la primera sesión en la que han comparecido 16 meses después de las riadas que dejaron 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

"Las familias seguimos llorando lágrimas de barro", ha clamado Sonia Fuster, coordinadora en la Comunitat Valenciana de SOS Desaparecidos, mientras que el presidente de la segunda de las entidades, Alejandro Carabal, ha lamentado que el parlamento valenciano ha sido "el último sitio" al que acuden.

Fuster, hija de un fallecido en la dana, ha asegurado, muy emocionada, que las víctimas, especialmente las personas mayores, no tuvieron "la oportunidad de protegerse" porque no hubo "un aviso en tiempo y forma adecuado que pudiera haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte".

La coordinadora de la entidad ha exigido que se esclarezca "con transparencia todo aquello que falló" aquella jornada y que se asuman responsabilidades. "No pedimos privilegios, pedimos verdad, justicia y garantías de no repetición. Nuestros seres queridos ya no pueden hablar, por eso hoy hablamos nosotros", ha argumentado.

En esta línea, ha reclamado que se refuercen los sistemas de alerta y prevención para que "ninguna otra familia tenga que vivir lo que nosotros vivimos" porque "la protección de la vida es el primer deber de cualquier institución". "La memoria de nuestros familiares nos obliga a no callar, pero también a transformar el dolor en compromiso, a trabajar para que la prevención, la coordinación y la información salven vidas en el futuro", ha resaltado.

Dicho esto, ha sostenido que tampoco "puede ignorarse que fallaron mecanismos esenciales, la redundancia técnica, la capacidad de laminación, la coordinación multinivel, el despliegue logístico, la gobernanza y, sobre todo, los avisos y los tiempos de respuesta". "Con todo el respeto, si todo falla al mismo tiempo, nadie puede afirmar que todo se hizo bien", ha argumentado.

"Nadie duda que fue un episodio extraordinario que superó con creces las previsiones, pero tampoco se puede cuestionar que hubo un fallo en el aviso y la gestión. Pero ese todo falló que en mi corazón me lleva a creer que no duda nada ni nadie que hiciera las cosas bien al cien por cien", ha señalado.

PROPUESTAS

Fuster ha advertido de que a día de hoy "persisten brechas operativas que multiplicaron los daños sociales y económicos de esa catástrofe" y ha expuesto una serie de propuestas y medidas operativas para mejorar la resiliencia frente a inundaciones en cinco ámbitos estratégicos: blindaje técnico, energético y de comunicaciones; actuaciones hidráulicas eficaces y sostenibles; gobernanza fuerte, multinivel y apoyo real a ayuntamientos; ayudas y proyectos rápidos, justos y transparentes; y protección social, recuperación humana y cohesión comunitaria.

Desde los distintos grupos, José Mª Llanos (Vox) ha valorado la "positividad" de Fuster para "intentar que no vuelva a pasar" y para que se aborden "todas las medidas que haya que tomar". Mientras, Nando Pastor (PP) ha mostrado su satisfacción por poder escucharla y ha subrayado "lo importante que es dar voz a todo el mundo y que todo el mundo pueda libremente venir a poner voz".

Por parte del PSPV, Mª José Salvador ha abogado por "canalizar" todas sus reivindicaciones para "evitar que vuelva a pasar" y ha destacado que su aportación ha sido "muy valiosa" por "motivos humanos y éticos". "Tenemos un deber moral y no podemos entender el futuro sin la verdad, sin justicia y sin reparación", ha señalado. Y Jesús Pla (Compromís) le ha agradecido el "esfuerzo" por mostrar su situación "desde el dolor, pero con racionalidad y visión de futuro".

En su segunda intervención, Sonia Fuster ha mostrado su "satisfacción plena" por ver a todos los grupos "estando de acuerdo", algo "difícil de ver": "Sí se puede, hoy son ustedes los que han dado un ejemplo de buena política".

DIMISIÓN DE MAZÓN

Alejandro Carabal, bombero de profesión, ha cargado contra el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón por ser el "máximo responsable en ese momento de la emergencia" y ha argumentado que no pueden aceptar que siga aforado y que no haya acudido voluntariamente a declarar ante la jueza. Asimismo, ha afeado al PP que le hayan dado a Mazón "otro cargo de responsabilidad", le hayan "subido el sueldo" y proporcionado "otros privilegios" como tener asesores.

De otro lado, ha subrayado la importancia de la herramienta del ES-Alert porque "funciona" y "salva vidas", pero ha apostado por que los textos sean "claros y concisos" y por "no perder el tiempo en poder este acento aquí o allá". También ha revelado que los "dos o tres" días posteriores a la dana fueron "eternos" y ha incidido en la salud mental de los afectados, muchos de los cuales tiene problemas de ansiedad y depresión.

Carabal ha mostrado su "orgullo" de poder acudir a Les Corts, aunque ha incidido en que el parlamento valenciano ha sido "el último sitio" al que acuden. Y ha reivindicado que los afectados y los familiares de las víctimas necesitan "dignidad y justicia" y saber "quiénes son los responsables" de la devastación del 29O: "Me da igual dónde estuviera cada uno, lo que importa es lo que se hizo o no se hizo".

El presidente de la entidad también ha hecho hincapié en que debe ser la ciencia la que "nos debe guiar" ante el cambio climático y ha reclamado que la "última decisión" en materia de emergencias sea "técnica" y la tomen "los profesionales" en la materia.

AVISOS "TARDÍOS"

Previamente, la presidenta de la Asociación Liberum, Mª Concepción Cuevas, ha abierto las comparecencias de la mañana en una intervención en la que ha dicho que en el 29O "todos los avisos fueron tardíos" y ha apuntado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por su "parón" informativo durante la tarde de aquel día.

Además, ha asegurado que sobre la gestión de la riada "no se puede solamente echar la culpa a la Generalitat" porque la dana afectó a más de una comunidad autónoma, ha cargado contra el Gobierno de España por no declarar el estado de emergencia y ha reprochado a sus representantes que no digan "toda la verdad".

En su comparecencia, ha explicado que ella es asturiana, que estuvo hace 11 meses en Valencia y que su asociación, que no es "de víctimas", sino "pro derechos humanos", cuenta con unos 1.000 asociados en la Comunitat Valenciana. También ha pedido que los grupos parlamentarios hablasen en castellano porque no entiende el valenciano.

Cuevas ha cuestionado las cifras oficiales de víctimas al afirmar que las "reales" no se corresponden con las que están "identificadas". Desde los grupos, Isaura Navarro (Compromís) y Toni Gaspar (PSPV) le han reprochado esta afirmación, mientras que José Mª Llanos se ha atribuido que las víctimas acuden a la comisión de investigación gracias a su partido y el PP. "Queríamos que vinieran todas las que quisieran", ha reivindicado.

Por el PP, Nando Pastor le ha agradecido que ponga "voz" a las víctimas a las que representa, que son "tan dignas, tan legítimas y tan merecedoras de respeto" como otras, y le ha pedido disculpas ante el hecho de que "se cuestione si tiene derecho o no a estar aquí sentada" mientras que ha defendido que él ni le va a "reñir ni a reprochar qué dice ni cómo lo dice".

En su contestación, Cuevas ha replicado a los representantes del PSPV que ella estuvo "20 años afiliada al PSOE", por lo que no es "sospechosa de ser de derechas". "He buscado avales para que --Pedro-- Sánchez esté donde esté", ha apuntado, al tiempo que también ha cuestionado también las cifras de fallecidos en el apagón.