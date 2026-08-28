'Atrapa'm si pots' de À Punt arranca septiembre con un bote de 92.000 euros

Archivo - Imagen el presentador del programa de À Punt 'Atrapa'm', Òscar Tramoyeres. - JOSE SAN JOAQUIN DEUSA - Archivo

VALÈNCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concurso 'Atrapa'm si pots', producido por À Punt en colaboración con València Imagina Televisió (The Mediapro Studio) y presentado por Òscar Tramoyeres, continua el próximo lunes, 31 de agosto, con novedades y atractivos cambios en su mecánica y un bote de 92.000 euros, según ha informado la cadena autonómica en un comunicado.

La edición denominada 'Atrapa'm si pots. Màsters' es la nueva versión del programa en la que los concursantes pueden conseguir el derecho a volver a participar semana tras semana, 2de manera indefinida". Además, el ganador de cada día podrá conseguir hasta 400 euros, exactamente el doble de la cantidad actual, si no llega al bote.

Con esta nueva dinámica, los concursantes pueden convertirse en Màsters si ganan dos o más programas durante la primera semana en la que participan. Esto significa que volverán a concursar la semana siguiente con este estatus. A partir de ese momento, conservarán esta condición y podrán volver a concursar siempre que ganen al menos un programa a partir de la segunda semana.

El objetivo es que los concursantes Màsters "puedan alargar su presencia en el programa y acumular mucho dinero en premios, mientras tratan de conseguir llevarse un bote que, a estas alturas, ya supera los 92.000 euros".

La pasada temporada 2025-2026, el concurso batió récords de audiencia y se consolidó como el programa no informativo más visto de la cadena, con picos que superaron los 90.000 espectadores. En la edición del concurso, 'Atrapa'm si pots. Llegendes', recuperó a los concursantes que "dejaron su huella por ser los más sabios, los más divertidos o los más imprevisibles".

A partir de ahora, se abren las puertas del plató a nuevos concursantes que lucharán por convertirse en Màsters y ganar "mucho dinero durante su recorrido en el programa", que es el programa más longevo de À Punt, con más de ocho años en antena.

En este tiempo, han participado "miles" de valencianos de todas las edades y comarcas, y se han repartido más de 700.000 euros en premios en las más de 1.850 emisiones del programa. En este largo recorrido destaca el bote de 52.600 euros que consiguió el concursante Martín Civera, de Paterna, en junio de 2023. El próximo bote que se entregue será, por tanto, un nuevo récord del programa y también de la historia de À Punt.