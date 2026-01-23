Atropellado un hombre de 71 años en Torrevieja y trasladado al hospital por un traumatismo craneoencefálico

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU. - TCASTRO - Archivo

ALICANTE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 71 años ha sido atropellado ppor un coche en Torrevieja (Alicante) y ha resultado herido por policontusiones y traumatismo craneoencefálico, por lo que ha tenido que ser trasladado al hospital, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

En concreto, a las 15.50 horas se ha alertado al CICU de que un coche había atropellado a un hombre en la Calle Urbano Arregui de Torrevieja.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido al peatón, de 71 años, por policontusiones y traumatismo craneoencefálico. Posteriormente, el herido ha sido trasladado al Hospital de Torrevieja en la ambulancia de Soporte Vital Avanzado.