La Audiencia de Castellón reabre el caso de las multas en zona azul del concejal de Movilidad de Castelló

Archivo - Ciudad de la Justicia de Castellón - GVA - Archivo

El Grupo Socialista pide la dimisión "inmedidata" del edil y Compromís dice que Carrasco no le puede mantener "ni un minuto más"

CASTELLÓ, 30 Ene. (EUROPA PRESS) - -

La Audiencia Provincial de Castellón ha revocado el sobreseimiento del caso de las multas en zona azul sin pagar del concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, y ha ordenado reabrir la investigación para esclarecer los hechos, según ha dado a conocer el Grupo Municipal Socialista.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, y el edil del PSPV Jorge Ribes, que denunció estos hechos en el pleno de enero de 2024, consideran que este auto judicial "abre un nuevo escenario político que afecta, no solo al concejal de Movilidad, sino también a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha defendido continuamente a Ramírez". "Hoy queda claro que no se trataba de un error menor ni de un asunto cerrado, como quiso hacer creer la alcaldesa, sino de unos hechos que requieren una investigación judicial en profundidad", han subrayado.

La Audiencia Provincial estima así el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista y considera que deben practicarse diligencias de investigación para determinar si la prescripción de más de un centenar de sanciones impuestas al vehículo utilizado por el concejal "pudo deberse a un posible delito de tráfico de influencias u otra actuación con relevancia penal", según apunta el auto judicial.

El tribunal subraya así la necesidad de investigar lo ocurrido, teniendo en cuenta además la condición del denunciado como responsable del área de Movilidad y del servicio de la zona ORA.

Cristian Ramírez, concejal en el gobierno de Begoña Carrasco, responsable precisamente del área de Movilidad y del servicio de la zona ORA, acumuló presuntamente, según los datos que aportó en su día el PSPV en su denuncia, un total de 167 multas por aparcar de forma irregular en la zona azul desde enero de 2023 a enero de 2024.

De esas 167 multas, según los socialistas, pagó la sanción en tiempo y forma en las máquinas de la zona azul de 33, por lo que quedaron 134 sin abonar. Tras la denuncia de estos hechos por parte del Partido Socialista en el pleno del 31 de enero de 2024, hace ahora 2 años, "el señor Ramírez, como dijo públicamente el portavoz del PP, Vicent Sales, fue esa misma tarde a pagar un total de 29 multas, de las que 20 correspondían a los años 2019, 2020, 2021 y 2022 y nueve a 2023, "ya cuando Ramírez ejercía las funciones de concejal", ha recordado Puerta.

PRESCRIPCIÓN

"Ramírez negó tener más multas, pero si asumiésemos que abonó esas 29 sanciones tras nuestra denuncia, tenía sin pagar unas 125, pues 20 de ellas eran de años anteriores a la época denunciada por el PSPV", ha indicado Puerta, quien ha añadido que, de hecho, hasta la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional, en un informe remitido al juzgado que decidió sobreseer el caso, "dio a conocer el llamativo hecho de que todas estas sanciones no se abonaron porque prescribieron".

Es decir, "que a cualquier vecino y vecino de Castelló le embargan sus nóminas si no pagan una multa, pero al señor Ramírez, de forma mágica, no le embargaron por tener multas pendientes de pago desde 2019 y, encima, no le notificaron 125 sanciones presuntamente sin pagar en 2023", ha apuntado la protavoz socialista.

"Y es precisamente este hecho, la prescripción de tantas multas, y el hecho de que la persona que ha podido ser beneficiada sea el concejal de Movilidad, la que ha generado la sospecha de la Audiencia Provincial, quien ha ordenado que se practiquen nuevas diligencias para determinar si ha habido tráfico de influencias u otro delito penal", según Puerta.

Como ha señalado la portavoz socialista, desde el primer momento advirtieron de la "anormalidad" de lo ocurrido, pero para el concejal de Begoña Carrasco "su infracción era como 'tirar una colilla al suelo', riéndose así de la ciudadanía".

Por todo ello, "hoy exigimos la dimisión inmediata de Cristian Ramírez o, en su defecto, su destitución por parte de la alcaldesa, porque no se puede gestionar la movilidad de una ciudad mientras se investiga si se pudo usar el cargo para evitar sanciones", ha destacado.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Por su parte, Jorge Ribes ha dejado patente que, al margen de la cuestión política, hay un tema de responsabilidad política y ética pública. Al respecto, ha subrayado que la decisión de la Audiencia Provincial marca un punto de inflexión. "La Justicia ha sido clara: este asunto no podía cerrarse sin investigar, hasta el punto de señalar que el juzgado debe practicar nuevas diligencias", ha dicho.

Ribes ha remarcado que, a partir de ahora, "Cristian Ramírez ya no es solo un concejal con explicaciones pendientes, sino un concejal bajo investigación judicial por hechos relacionados directamente con su cargo", y ha señalado que esta situación interpela directamente a la alcaldesa, Begoña Carrasco.

"La señora Carrasco conocía los hechos, conocía la denuncia y, aun así, decidió mantenerlo en el cargo. Incluso llegó a decir que el concejal ya había pagado su error por pedir perdón. Hoy queda en evidencia que el caso no estaba cerrado", ha afirmado Ribes.

Desde el Grupo Municipal Socialista han insistido en que "pedir perdón no cierra una investigación judicial" y han advertido de que, si la alcaldesa no actúa, "será ella quien asuma la responsabilidad política de mantener en el gobierno a un concejal bajo investigación". "El PSPV va a seguir defendiendo que en Castelló las normas se apliquen igual para todos y que nadie esté por encima de la ley", han concluido.

Por su parte, Compromís per Castelló ha reaccionado a la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón de reabrir la investigación contra el concejal del Partido Popular Cristian Ramírez y su portavoz, Ignasi Garcia, ha señalado la alcaldesa, Begoña Carrasco, no puede mantener "ni un minuto más" como concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló a Cristian Ramírez, "a quien no ha dejado de defender desde que se conoció el escándalo de que no pagaba las multas de la zona azul".

"Al final, lo que está pidiendo la Audiencia Provincial de Castellón es lo mismo que pedía Compromís: que la señora Carrasco aclare cómo es posible que a concejales del PP les desaparezcan las multas, y es mejor saberlo por ella antes que por una sentencia judicial", ha añadido.